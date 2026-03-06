МЗС закликало українців уникати поїздок до Угорщини — деталі

Термінова новина

Міністерство закордонних справ України закликало громадян утриматися від поїздок до Угорщини після викрадення сімох українців та крадіжки майна державного банку в Будапешті. У відомстві зазначають, що гарантувати безпеку українців на тлі дій угорської влади неможливо.

Громадянам радять за можливості обирати інші маршрути транзиту, уникаючи угорської території. Також МЗС звернуло увагу бізнесу на ризики викрадення майна та закликало враховувати ці загрози під час будь-якої ділової активності в Угорщині.

