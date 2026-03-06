Відео
Головна Новини дня Сибіга відповів, що відомо про долю затриманих українців в Угорщині

Сибіга відповів, що відомо про долю затриманих українців в Угорщині

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 19:00
Затримання інкасаторів в Угорщині — Сибіга відповів, що відомо про долю українців
Міністр МЗС України Андрій Сибіга. Фото: кадр з відео

В мережі з'явилася інформація про те, що в Угорщині нібито везуть п'ятьох затриманих українців до кордону, аби депортувати їх. Однак офіційного підтвердження цьому немає.

Про це Андрій Сибіга заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у п'ятницю, 6 березня.

Україна вимагає повернути людей та майно

За словами Сибіги, Угорщина не допустила дипломатів до громадян України, яких затримали в Будапешті. Де зараз перебувають люди — невідомо.

"Наші консули не були допущені до зустрічі з громадянами України. Угорська сторона повністю обрізала контакт, позбавила наших громадян засобів зв'язку і утримує їх у невідомому для нас місці", — заявив глава МЗС.

Сибіга додав, що навколо ситуації із затриманням українців в Угорщині з'являються "інформаційні вкиди". Ситуацію, за словами міністра, можуть використовувати в політичних цілях.

Україна вимагає негайного звільнення громадян та конвою, який перевозив вантаж. А також — повернення всіх матеріальних цінностей.

"Наша вимога звільнити громадян України залишається твердою і незмінною. Так само має бути звільнений конвой з цінним вантажем, який він перевозив", — зазначив Сибіга.

Що відомо про затримання українців в Угорщині

У четвер, 5 березня, стало відомо про затримання сімох українців в Угорщині. В заручники взяли співробітників державного Ощадбанку.

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто прокоментував інцидент. Він заявив, що гроші, які перевозили інкасатори, нібито могли належати "українській воєнній мафії".

Національна поліція України відкрила кримінальні провадження через викрадення людей та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Для встановлення всіх обставин інциденту залучили міжнародні канали співпраці.

МЗС Андрій Сибіга Угорщина затримання Будапешт
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
