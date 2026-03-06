Известно ли, где сейчас находятся задержанные в Венгрии украинцы — Сибига ответил

Сибига заявил, что Венгрия обрезала любой контакт с задержанными
Информация о том, что у Венгрии якобы везут пятерых задержанных украинцев к границе, чтобы депортировать их, не имеет официального подтверждения. Пока о судьбе людей ничего не известно.
Об этом Андрей Сибига заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 6 марта.
Украина требует вернуть людей и имущество
По словам Сибиги, Венгрия не допустила дипломатов к гражданам Украины, которых задержали в Будапеште. Где сейчас находятся люди — неизвестно.
"Наши консулы не были допущены к встрече с гражданами Украины. Венгерская сторона полностью обрезала контакт, лишила наших граждан средств связи и удерживает их в неизвестном для нас месте", — заявил глава МИД.
Сибига добавил, что вокруг ситуации с задержанием украинцев в Венгрии появляются "информационные вбросы". Ситуацию, по словам министра, могут использовать в политических целях.
Украина требует немедленного освобождения граждан и конвоя, который перевозил груз. А также — возвращения всех материальных ценностей.
"Наше требование освободить граждан Украины остается твердым и неизменным. Так же должен быть освобожден конвой с ценным грузом, который он перевозил", — отметил Сибига.
Что известно о задержании украинцев в Венгрии
В четверг, 5 марта, стало известно о задержании семерых украинцев в Венгрии. В заложники взяли сотрудников государственного Ощадбанка.
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инцидент. Он заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии".
Национальная полиция Украины открыла уголовные производства из-за похищения людей и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Для установления всех обстоятельств инцидента привлекли международные каналы сотрудничества.
Читайте Новини.LIVE!