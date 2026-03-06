Известно ли, где сейчас находятся задержанные в Венгрии украинцы — Сибига ответил

Министр МИД Украины Андрей Сибига. Фото: кадр из видео

Информация о том, что у Венгрии якобы везут пятерых задержанных украинцев к границе, чтобы депортировать их, не имеет официального подтверждения. Пока о судьбе людей ничего не известно.

Об этом Андрей Сибига заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец в пятницу, 6 марта.

Украина требует вернуть людей и имущество

По словам Сибиги, Венгрия не допустила дипломатов к гражданам Украины, которых задержали в Будапеште. Где сейчас находятся люди — неизвестно.

"Наши консулы не были допущены к встрече с гражданами Украины. Венгерская сторона полностью обрезала контакт, лишила наших граждан средств связи и удерживает их в неизвестном для нас месте", — заявил глава МИД.

Сибига добавил, что вокруг ситуации с задержанием украинцев в Венгрии появляются "информационные вбросы". Ситуацию, по словам министра, могут использовать в политических целях.

Украина требует немедленного освобождения граждан и конвоя, который перевозил груз. А также — возвращения всех материальных ценностей.

"Наше требование освободить граждан Украины остается твердым и неизменным. Так же должен быть освобожден конвой с ценным грузом, который он перевозил", — отметил Сибига.

Что известно о задержании украинцев в Венгрии

В четверг, 5 марта, стало известно о задержании семерых украинцев в Венгрии. В заложники взяли сотрудников государственного Ощадбанка.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто прокомментировал инцидент. Он заявил, что деньги, которые перевозили инкассаторы, якобы могли принадлежать "украинской военной мафии".

Национальная полиция Украины открыла уголовные производства из-за похищения людей и служебного автомобиля АО "Ощадбанк" на территории Венгрии. Для установления всех обстоятельств инцидента привлекли международные каналы сотрудничества.