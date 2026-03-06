Відео
Україна
Сибіга заявив, що затриманих в Будапешті українців звільнили

Сибіга заявив, що затриманих в Будапешті українців звільнили

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 20:01
Звільнено українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині — заява Сибіги
Глава МЗС Андрій Сибіга. Фото: Telegram/Ukraine_MFA

Сімох українців, яких затримали в Угорщині, вдалося звільнити. Наразі вони вже перетнули український кордон. Консули надали їм необхідну допомогу.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Звільнення українців

"Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті", — зазначив Сибіга.

Він додав, що наразі всі українці перебувають у безпеці. Вони перетнули кордон та отримали від консулів необхідну допомогу.

"Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", — зазначив Сибіга.

Що відомо про інцидент в Угорщині

У четвер, 5 березня, в Угорщині затримали сімох українців. Всі вони — інкасатори державного Ощадбанку.

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив про підозри, що гроші, які перевозили в автомобілі, могли належати "українській воєнній мафії".

Водночас в українському МЗС висунули вимогу негайно звільнити затриманих громадян. Водночас українців закликали поки що утриматися від поїздок в Угорщину.

За фактом викращення громадян України та транспорту Нацполіція відкрила кримінальні провадження. Для встановлення обставин інциденту залучили міжнародні канали співпраці.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
