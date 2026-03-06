Звільнено українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині — заява Сибіги

Сибіга заявив, що затриманих в Будапешті українців звільнили
Сімох українців, яких затримали в Угорщині, вдалося звільнити. Наразі вони вже перетнули український кордон. Консули надали їм необхідну допомогу.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Новини.LIVE.
Звільнення українців
"Вже доповів Президенту України Володимиру Зеленському про те, що нам вдалося домогтися звільнення семи громадян України, які утримувалися в Будапешті", — зазначив Сибіга.
Він додав, що наразі всі українці перебувають у безпеці. Вони перетнули кордон та отримали від консулів необхідну допомогу.
"Дякую нашій команді в МЗС та Посольстві України в Угорщині, а також правоохоронним органам, державним установам, державним банкам і всім, хто допоміг досягти їхнього звільнення", — зазначив Сибіга.
Що відомо про інцидент в Угорщині
У четвер, 5 березня, в Угорщині затримали сімох українців. Всі вони — інкасатори державного Ощадбанку.
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив про підозри, що гроші, які перевозили в автомобілі, могли належати "українській воєнній мафії".
Водночас в українському МЗС висунули вимогу негайно звільнити затриманих громадян. Водночас українців закликали поки що утриматися від поїздок в Угорщину.
За фактом викращення громадян України та транспорту Нацполіція відкрила кримінальні провадження. Для встановлення обставин інциденту залучили міжнародні канали співпраці.
