Венгрия освободила задержанных украинских инкассаторов — заявление Сибиги

Украинцев, которых удерживали в Венгрии, удалось освободить. Они получили всю необходимую помощь и уже пересекли границу.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Новини.LIVE.

Освобождение украинцев

"Уже доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые удерживались в Будапеште", — отметил Сибига.

Он добавил, что сейчас все украинцы находятся в безопасности. Они пересекли границу и получили от консулов необходимую помощь.

"Спасибо нашей команде в МИД и Посольстве Украины в Венгрии, а также правоохранительным органам, государственным учреждениям, государственным банкам и всем, кто помог достичь их освобождения", — отметил Сибига.

Что известно об инциденте в Венгрии

В четверг, 5 марта, в Венгрии задержали семерых украинцев. Все они — инкассаторы государственного Ощадбанка.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт заподозрил, что деньги, которые перевозили в автомобиле, могли принадлежать "украинской военной мафии".

В то же время, в украинском МИД выдвинули требование немедленно освободить задержанных граждан. В то же время украинцев призвали пока воздержаться от поездок в Венгрию.

По факту угона граждан Украины и транспорта Нацполиция открыла уголовные дела. Для установления обстоятельств инцидента привлекли международные каналы сотрудничества.