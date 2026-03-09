Видео
Главная Новости дня Венгрия грубо нарушила права украинцев во время задержания

Венгрия грубо нарушила права украинцев во время задержания

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 16:19
Венгрия нарушила права украинских инкассаторов в Будапеште
Андрей Сибига. Фото: УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что задержанные в Будапеште украинцы подверглись жестокому обращению со стороны венгерских правоохранителей. Речь идет о семи сотрудниках "Ощадбанка".

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в понедельник, 9 марта, передает Новини.LIVE.

Задержание украинцев в Венгрии

На кольцевой дороге Будапешта 5 марта силовые структуры Венгрии задержали семь сотрудников "Ощадбанка". Они осуществляли перевозку из Австрии в Украину ценного груза, который был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующих европейских таможенных процедур.

В МИД подчеркнули, что в Венгрии знали, что инкассаторы не были вооружены. Известно, что задержание осуществили представители Антитеррористического центра, которые имели на вооружении пулеметы и гранатометы.

Содержание граждан Украины в Венгрии

"После возвращения граждан в Украину стали известны подробности задержания и обращения с ними, которые указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях", — говорится в сообщении.

Задержанные имели статус свидетелей, но в наручниках их держали 28 часов, а перевозили — с завязанными глазами. У украинцев изъяли личные вещи и их лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении. Большинство вещей так и не вернули.

Ухудшение состояния здоровья одного из задержанных, который имеет инвалидность и требует специального питания и регулярного приема лекарств, привело к тому, что медицинская помощь оказывалась только после потери сознания. Человеку с сахарным диабетом принудительно ввели препарат, из-за которого резко повысился уровень сахара в крови и возникла гипертония, и его пришлось срочно госпитализировать.

Венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить украинцев любой поддержки. На них оказывалось психологическое и физическое давление.

"В нарушение всех общепринятых норм, гражданам Украины не было обеспечено возможности давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском. Задержанным не было предоставлено возможности воспользоваться адвокатской защитой, игнорируя как просьбы задержанных, так и обращение нанятого для их защиты адвоката", — отмечают в ведомстве.

Несмотря на официальные обращения Посольства Украины о допуске консула к гражданам и просьбы самих задержанных, венгерские правоохранители не предоставили возможности провести встречу.

В сообщении следственного подразделения Национальной налоговой и таможенной службы Венгрии Посольству Украины сначала сообщили о возможности присутствия консула во время следственных действий с задержанными гражданами. Однако позже сотрудники соответствующих венгерских служб или уклонялись от контакта с представителями дипучреждения или предоставляли ложную информацию о месте пребывания украинцев.

Чего требует Украина

В МИД считают такие действия властей Венгрии неприемлемыми и неадекватными. Они являются циничным нарушением ряда положений Европейской конвенции по правам человека, Венской конвенции о консульских сношениях и украинско-венгерской консульской конвенции.

"Хотя доказательств причастности задержанных граждан Украины к противоправным действиям не было и они все время имели статус свидетелей, по представлению венгерского Управления защиты Конституции 6 марта 2026 года венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и трехлетнем запрете въезда на территорию Шенгена. Указанное выглядит как наказание граждан Украины, которые не предоставили нужные венгерской стороне показания", — говорится в сообщении.

Венгрию призывают немедленно вернуть похищенные авто и ценности. Такие действия могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества.

Украина настаивает на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм.

"МИД Украины требует привлечения к ответственности всех лиц, виновных в похищении граждан Украины, грубом обращении с ними, давлении, запугивании и издевательствах, отказе в доступе к консульской помощи, медикаментов, лишении связи и других нарушениях их прав, а также похищении имущества и ценностей АО "Ощадбанк", — говорится в сообщении ведомства.

В МИД добавили, что будут добиваться справедливости всеми имеющимися национальными и международными правовыми средствами.

Что предшествовало

Венгрия 5 марта взяла в заложники украинцев, которые являются сотрудниками "Ощадбанка". Инцидент произошел во время регулярной перевозки иностранной валюты и банковских металлов. Похищенные инкассаторские автомобили нашли на территории Антитеррористического центра.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что деньги, которые перевозили работники банка, могли принадлежать "украинской военной мафии".

А Нацполиция открыла уголовные производства. Для установления всех обстоятельств привлекли международные каналы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия не допустила дипломатов к задержанным гражданам.

6 марта украинцев удалось освободить. В ГПСУ показали кадры возвращения граждан домой.

Сибига призвал Венгрию вернуть Украине деньги и драгоценные металлы из авто "Ощадбанка".

Ощадбанк Венгрия деньги Украина задержание
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
