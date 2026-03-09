Україна звинуватила Угорщину у жорстокому поводженні з інкасаторами

Андрій Сибіга. Фото: УНІАН

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що Угорщина жорстоко поводилася з українцями, яких затримали у Будапешті. Йдеться про сімох співробітників "Ощадбанку" та два автомобілі служби інкасації.

Про це повідомила пресслужба МЗС України у понеділок, 9 березня, передає Новини.LIVE.

Затримання українців в Угорщині

На кільцевій дорозі Будапешта 5 березня силові структури Угорщини затримали сім співробітників "Ощадбанку". Вони здійснювали перевезення з Австрії до України цінного вантажу, який був оформлений згідно з міжнародними правилами перевезень та чинних європейських митних процедур.

У МЗС наголосили, що в Угорщині знали, що інкасатори не були озброєні. Відомо, що затримання здійснили представники Антитерористичного центру, які мали на озброєнні кулемети та гранатомети.

Утримання громадян України в Угорщині

"Після повернення громадян до України стали відомі подробиці затримання та поводження з ними, які вказують на грубі порушення Угорщиною своїх міжнародно-правових зобовʼязань, зокрема Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції про консульські зносини", — йдеться у повідомленні.

Затримані мали статус свідків, але в кайданках їх тримали 28 годин, а перевозили — із завʼязаними очима. В українців вилучили особисті речі та їх позбавили можливості повідомити про своє затримання та місцезнаходження. Більшість речей так і не повернули.

Погіршення стану здоров’я одного із затриманих, який має інвалідність та потребує спеціального харчування й регулярного прийому ліків, призвело до того, що медична допомога надавалася лише після втрати свідомості. Людині з цукровим діабетом примусово ввели препарат, через який різко підвищився рівень цукру в крові та виникла гіпертонія, і його довелося терміново госпіталізувати.

Угорські правоохоронці здійснили усе можливе, аби позбавити українців будь-якої підтримки. На них чинився психологічний та фізичний тиск.

"В порушення всіх загальноприйнятих норм, громадянам України не було забезпечено можливості давати свідчення рідною мовою, з українцями спілкувалися російською. Затриманим не було надано можливості скористатися адвокатським захистом, ігноруючи як прохання затриманих, так і звернення найнятого для їхнього захисту адвоката", — зазначають у відомстві.

Попри офіційні звернення Посольства України щодо допуску консула до громадян та прохання самих затриманих, угорські правоохоронці не надали можливості провести зустріч.

У повідомленні слідчого підрозділу Національної податкової та митної служби Угорщини Посольству України спочатку повідомили про можливість присутності консула під час слідчих дій із затриманими громадянами. Однак пізніше співробітники відповідних угорських служб або ухилялися від контакту з представниками дипустанови або надавали неправдиву інформацію про місце перебування українців.

Чого вимагає Україна

У МЗС вважають такі дії влади Угорщини неприйнятними та неадекватними. Вони є цинічним порушенням низки положень Європейської конвенції з прав людини, Віденської конвенції про консульські зносини та українсько-угорської консульської конвенції.

"Хоча доказів причетності затриманих громадян України до протиправних дій не було і вони увесь час мали статус свідків, за поданням угорського Управління захисту Конституції 6 березня 2026 року угорською стороною було прийнято рішення про депортацію українців та трирічну заборону в’їзду на територію Шенгену. Зазначене виглядає як покарання громадян України, які не надали потрібні угорській стороні свідчення", — йдеться у повідомленні.

Угорщину закликають негайно повернути викрадені авто та цінності. Такі дії можуть прирівнюватися до захоплення заручників і викрадення майна.

Україна наполягає на необхідності рішучої реакції на європейському рівні на цей державний бандитизм.

"МЗС України вимагає притягнення до відповідальності всіх осіб, винних у викраденні громадян України, грубому поводженні з ними, тиску, залякуванні та знущаннях, відмові у доступі до консульської допомоги, медикаментів, позбавленні звʼязку та інших порушеннях їхніх прав, а також викрадення майна і цінностей АТ"Ощадбанк", — йдеться у повідомленні відомства.

У МЗС додали, що добиватимуться справедливості всіма наявними національними та міжнародними правовими засобами.

Що передувало

Угорщина 5 березня взяла в заручники українців, які є співробітниками "Ощадбанку". Інцидент стався під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів. Викрадені інкасаторські автомобілі знайшли на території Антитерористичного центру.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що гроші, які перевозили працівники банку, могли належати "українській воєнній мафії".

А Нацполіція відкрила кримінальні провадження. Для встановлення всіх обставин залучили міжнародні канали.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Угорщина не допустила дипломатів до затриманих громадян.

6 березня українців вдалося звільнити. У ДПСУ показали кадри повернення громадян додому.

Сибіга закликав Угорщину повернути Україні гроші та дорогоцінні метали з авто "Ощадбанку".