Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський закликав Європу не мовчати щодо порушення Угорщини

Зеленський закликав Європу не мовчати щодо порушення Угорщини

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:01
Зеленський назвав затримання українців в Угорщині бандитизмом
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував незаконне затримання Угорщиною співробітників "Ощадбанку". Він закликав Європу не мовчати.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Затримання Угорщиною українців

Зеленський назвав затримання українців у Будапешті бандитизмом. За його словами, про це він вже багато говорив з партнерами.  

"Ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати", — додав глава держави.

Як Угорщина затримала українців у Будапешті

5 березня в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів затримали українських співробітників "Ощадбанку". Інкасаторські автомобілі згодом виявили на території Антитерористичного центру.

Після цього глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що кошти могли належати так званій "українській воєнній мафії". Нацполіція України відкрила кримінальні провадження та залучила міжнародні канали для з’ясування обставин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона не допустила дипломатів до затриманих громадян.

Вже 6 березня українців звільнили, після чого вони повернулися додому. Країна також закликала Угорщину повернути кошти та банківські метали, які перевозили інкасатори.

Крім того, у МЗС України повідомили, що Будапешт жорстоко поводився з громадянами. Зокрема, в кайданках їх тримали 28 годин.

Володимир Зеленський українці Ощадбанк Угорщина Європа затримання
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації