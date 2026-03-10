Зеленський назвав затримання українців в Угорщині бандитизмом

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський прокоментував незаконне затримання Угорщиною співробітників "Ощадбанку". Він закликав Європу не мовчати.

Про це глава держави сказав у коментарі журналістам у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Затримання Угорщиною українців

Зеленський назвав затримання українців у Будапешті бандитизмом. За його словами, про це він вже багато говорив з партнерами.

"Ще раз повторюю вам вже офіційно, публічно, те, що говорив багатьом нашим друзям: від Європи потрібно сьогодні одне — не мовчати", — додав глава держави.

Як Угорщина затримала українців у Будапешті

5 березня в Угорщині під час регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів затримали українських співробітників "Ощадбанку". Інкасаторські автомобілі згодом виявили на території Антитерористичного центру.

Після цього глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що кошти могли належати так званій "українській воєнній мафії". Нацполіція України відкрила кримінальні провадження та залучила міжнародні канали для з’ясування обставин. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що угорська сторона не допустила дипломатів до затриманих громадян.

Вже 6 березня українців звільнили, після чого вони повернулися додому. Країна також закликала Угорщину повернути кошти та банківські метали, які перевозили інкасатори.

Крім того, у МЗС України повідомили, що Будапешт жорстоко поводився з громадянами. Зокрема, в кайданках їх тримали 28 годин.