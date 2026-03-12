Зеленский прокомментировал конфликт с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о напряжении в отношениях между Киевом и Будапештом и роли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, венгерский лидер системно блокирует решения в поддержку Украины и фактически действует в интересах Москвы, хотя и не ведёт прямую войну, как Владимир Путин.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в интервью Politico.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о конфликте с Орбаном

Украинский лидер отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан делает то же, что и Путин, только не атакует Украину дронами и ракетами, и не отправляет военных.

Комментируя конфликт между Украиной и Венгрией, глава государства подчеркнул, что он стал шире, поскольку речь идет об отношениях Европы и Орбана.

Зеленский также напомнил , что в течение всего периода полномасштабной войны России против Украины Орбан блокировал все решения, которые были выгодны Украине.

"С самого начала этой войны они четко заявили, что не будут поддерживать Украину, потому что у них есть настоящие друзья в России. Они друзья, стратегические партнеры. Это важно для них, поэтому они блокировали все это. Вот почему это не личное. Дело не в личном. Дело в жизни украинцев, в безопасности Украины и Европы", — пояснил лидер.

В то же время президент перечислил союзников России: Северную Корею, белорусский режим, Китай. Он добавил, что считает Орбана также ее союзником.

"Он стоит на стороне российского лидера и делает то же самое: блокирует все для Украины. Только одного он сегодня не делает: не атакует ракетами и дронами нашу территорию и не отправляет военных. Он блокирует деньги, оружие, наш путь в ЕС, распространяет российские нарративы", — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он отметил, что считает это прежде всего проблемой отношений ЕС и Орбана, поскольку он — один из лидеров блока.

Зеленский о шантаже со стороны Венгрии

Глава государства подчеркнул, что если позиция Венгрии это шантаж, то Украина будет реагировать.

Зеленский заявил, что Украина не ведет прямого диалога с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по разблокированию средств.

По словам президента, и Орбан, и премьер-министр Словакии были приглашены посетить Украину. Со словацким премьером состоялся телефонный разговор — он согласился на дату встречи, но после этого связь пропала.

Зеленский также предложил провести или двустороннюю встречу, или переговоры в трехстороннем формате.

Украинский лидер отметил, что по сообщению Европейской комиссии, Венгрия хочет сохранить поставки российской нефти. Если же Украина не будет транзитировать ее, Будапешт может блокировать выделение средств.

"Если это шанс, и если Европейский Союз не будет иметь никакой реакции на венгерские заявления, то Украина обновит свою позицию", — подчеркнул президент.

Напомним, что в среду, 11 марта, венгерская делегация прибыла в Украину для проверки состояния и восстановления работы нефтепровода "Дружба". Перед поездкой в Киев группа заявила о намерениях вести консультации с украинскими чиновниками для решения энергетического кризиса.

В ответ глава государства Владимир Зеленский сообщил, что ему неизвестно о цели визита . По его словам, они характеризовали это как частную поездку.