Зеленський заявив про обмін досвідом ППО і дронів зі США

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Україна пропонує Сполученим Штатам не абстрактне партнерство, а власні готові рішення у сфері ППО та дронів, випробувані війною. Три українські команди вже вирушили до країн Близького Сходу для передачі знань, досвіду й технічних напрацювань.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Politico, цитує Новини.LIVE.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова ділитися зі США своїми технологіями та напрацюваннями у сфері протиповітряної оборони і безпілотних систем. За його словами, Київ пропонує Вашингтону не ідею залучення іноземних військових до війни, а оборонну модель, яка може бути корисною для ширшого захисту повітряного простору.

"По-перше, ми говорили про це на Мюнхенській конференції у Давосі і раніше. Протягом останнього року з половиною я ділився ідеєю спільних сил, спільних європейських оборонних сил. Це не про наступальні дії чи залучення солдатів інших країн до війни тут в Україні.

Ні. Я говорив про оборонні лінії. Я говорив про те, як закрити небо в усій Європі", — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що українська сторона має і технологічну базу, і практичний бойовий досвід, які можна масштабувати в партнерстві зі США. Саме це, за його словами, і лягло в основу пропозиції, пов’язаної з дроновою співпрацею.

"Ми маємо таке розуміння, що робити. У нас є такі технології і досвід. І саме це ми пропонуємо Сполученим Штатам у нашій угоді з дронами", — пояснив президент.

Окремо президент зупинився на великій угоді зі США, яку Україна хотіла підписати у сфері виробництва безпілотників. Він зазначив, що для реалізації цього документа був потрібен спеціальний виняток від Білого дому, однак підписання поки що не відбулося.

"Ми хотіли підписати угоду про дрони, велику угоду з виробництвом США, але нам дуже потрібен був виняток від "Білого дому". Так, це все про різні типи дронів, різні види протиповітряної оборони. Вони працюють в одній системі і можуть захищати від сотень чи тисяч іранських шахідів і ракет", — повідомив Зеленський.

За словами Зеленського, наразі Україна ще не отримала можливості оформити цю угоду, однак розраховує, що після нових викликів на Близькому Сході американська сторона приділятиме темі більше уваги. На цьому тлі Київ уже почав ділитися своїм досвідом безпосередньо з державами регіону.

"У нас ще не було можливості підписати цей документ. Сподіваюся, американські друзі будуть ближче до цього питання, особливо після такого виклику на Близькому Сході. Але так, ми, країни Близького Сходу, на рівні президентів, попросили українську сторону поділитися знаннями, досвідом і технічними ресурсами", — зазначив глава держави.

Президент повідомив, що три українські команди вже вирушили до країн Близького Сходу. Їхня місія, за його словами, полягає в передачі знань, практичного досвіду та технічних рішень, які Україна напрацювала в умовах повномасштабної війни. При цьому Зеленський окремо підкреслив, що навіть за наявності технологій та готовності до обміну питання ресурсів залишається ключовим.

Окремо Володимир Зеленський говорив про те, чого хотів би отримати від партнерів замість наданого їм досвіду.

Також глава держави звернув увагу, що партнери не надали Україні достатньої кількості ракет до системи Patriot і є ризики, що обсяги допомоги можуть іще помітно скоротитися.