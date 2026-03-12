Зеленский заявил об обмене опытом ПВО и дронов с США

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Киев пытается перевести свой боевой опыт в формат более широкого международного сотрудничества — от соглашения с США по дронам до практической помощи партнерам на Ближнем Востоке. По словам Владимира Зеленского, речь идет о системах, способных работать на защиту неба и противодействовать массированным атакам ракетами и дронами.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью Politico, цитирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина передает партнерам опыт борьбы с ракетами и дронами

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться с США своими технологиями и наработками в сфере противовоздушной обороны и беспилотных систем. По его словам, Киев предлагает Вашингтону не идею привлечения иностранных военных к войне, а оборонную модель, которая может быть полезной для более широкой защиты воздушного пространства.

"Во-первых, мы говорили об этом на Мюнхенской конференции в Давосе и раньше. В течение последнего года с половиной я делился идеей совместных сил, совместных европейских оборонительных сил. Это не о наступательных действиях или привлечении солдат других стран к войне здесь в Украине. Нет. Я говорил об оборонительных линиях. Я говорил о том, как закрыть небо во всей Европе", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что украинская сторона имеет и технологическую базу, и практический боевой опыт, которые можно масштабировать в партнерстве с США. Именно это, по его словам, и легло в основу предложения, связанного с дроновой сотрудничеством.

"Мы имеем такое понимание, что делать. У нас есть такие технологии и опыт. И именно это мы предлагаем Соединенным Штатам в нашем соглашении с дронами", — пояснил президент.

Отдельно президент остановился на большом соглашении с США, которое Украина хотела подписать в сфере производства беспилотников. Он отметил, что для реализации этого документа требовалось специальное исключение от Белого дома, однако подписание пока не состоялось.

"Мы хотели подписать соглашение о дронах, большое соглашение с производством США, но нам очень нужно было исключение от "Белого дома". Да, это все о разных типах дронов, разных видах противовоздушной обороны. Они работают в одной системе и могут защищать от сотен или тысяч иранских шахидов и ракет", — сообщил Зеленский.

По словам Зеленского, пока Украина еще не получила возможности оформить это соглашение, однако рассчитывает, что после новых вызовов на Ближнем Востоке американская сторона будет уделять теме больше внимания. На этом фоне Киев уже начал делиться своим опытом непосредственно с государствами региона.

"У нас еще не было возможности подписать этот документ. Надеюсь, американские друзья будут ближе к этому вопросу, особенно после такого вызова на Ближнем Востоке. Но да, мы, страны Ближнего Востока, на уровне президентов, попросили украинскую сторону поделиться знаниями, опытом и техническими ресурсами", — отметил глава государства.

Президент сообщил, что три украинские команды уже отправились в страны Ближнего Востока. Их миссия, по его словам, заключается в передаче знаний, практического опыта и технических решений, которые Украина наработала в условиях полномасштабной войны. При этом Зеленский отдельно подчеркнул, что даже при наличии технологий и готовности к обмену вопрос ресурсов остается ключевым.

Отдельно Владимир Зеленский говорил о том, чего хотел бы получить от партнеров вместо предоставленного им опыта.

Также глава государства обратил внимание, что партнеры не предоставили Украине достаточного количества ракет к системе Patriot и есть риски, что объемы помощи могут еще заметно сократиться.