Зеленський заявив про карти, які має Україна завдяки військовим

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звернення США допомогти й захисті від іранських "Шахедів". Глава держави зазначив, що завдяки військовим Україна має "карти".

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про запит від США допомогти у протидії БпЛА

Зеленський зазначив, що коли Сполучені Штати Америки зіштовхнулися з загрозою іранських "Шахедів" — вони звернулися саме до України, а не до Франції чи Німеччини. На його думку, це свідчить про те, що Україна має "карти" — і забезпечивши їх собі, зокрема, завдяки військовослужбовцям ЗСУ.

"Україна має "карти" — і це результат роботи наших військових, промисловості та фахівців. Гарне відчуття. Це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і багатьом виробництвам, які ми збільшили з початку війни. Тепер у нас високий рівень", — сказав український лідер.

Президент наголосив, що Україна має "карти", які раніше не демонструвала:

"Я думаю, що рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі зрозуміли, що вони у нас є. Так, це правда".

Крім того, Зеленський додав, що "дуже сподівається", що поточні події допоможуть іншим країнам побачити й усвідомити масштаб війни, яку Росія веде проти України.

Нагадаємо, що 5 березня стало відомо, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу. Тоді Зеленський сказав, що Київ надасть необхідні засоби та спеціалістів.

Згодом, 8 березня, стало відомо, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці будуть навчати країни Перської затоки збивати безпілотники.

У понеділок, 9 березня, Зеленський заявив, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії. Лідер вкотре наголосив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу.

Також президент Зеленський заявляв, що Україна пропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. Вона передбачає передачу українських розробок у сфері безпілотників.