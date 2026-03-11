Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський заявив, що завдяки воїнам ЗС Україна має "карти"

Зеленський заявив, що завдяки воїнам ЗС Україна має "карти"

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 07:37
Зеленський заявив про карти, які має Україна завдяки військовим
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звернення США допомогти й захисті від іранських "Шахедів". Глава держави зазначив, що завдяки військовим Україна має "карти".

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про запит від США допомогти у протидії БпЛА

Зеленський зазначив, що коли Сполучені Штати Америки зіштовхнулися з загрозою іранських "Шахедів" — вони звернулися саме до України, а не до Франції чи Німеччини. На його думку, це свідчить про те, що Україна має "карти" — і забезпечивши їх собі, зокрема, завдяки військовослужбовцям ЗСУ.

"Україна має "карти" — і це результат роботи наших військових, промисловості та фахівців. Гарне відчуття. Це завдяки нашим солдатам, чудовим людям і багатьом виробництвам, які ми збільшили з початку війни. Тепер у нас високий рівень", — сказав український лідер.

Президент наголосив, що Україна має "карти", які раніше не демонструвала:

"Я думаю, що рік тому вони у нас теж були, але ми їх не показували. Тепер усі зрозуміли, що вони у нас є. Так, це правда".

Крім того, Зеленський додав, що "дуже сподівається", що поточні події допоможуть іншим країнам побачити й усвідомити масштаб війни, яку Росія веде проти України.

Нагадаємо, що 5 березня стало відомо, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів на конкретну підтримку в захисті від "Шахедів" у регіоні Близького Сходу. Тоді Зеленський сказав, що Київ надасть необхідні засоби та спеціалістів.

Згодом, 8 березня, стало відомо, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці будуть навчати країни Перської затоки збивати безпілотники.

У понеділок, 9 березня, Зеленський заявив, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії. Лідер вкотре наголосив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу.

Також президент Зеленський заявляв, що Україна пропонувала США угоду Drone Deal зі своїми технологіями. Вона передбачає передачу українських розробок у сфері безпілотників.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп війна Шахед Близький Схід
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації