Главная Новости дня Зеленский прокомментировал запрос США о дронах-перехватчиках

Зеленский прокомментировал запрос США о дронах-перехватчиках

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 07:37
Зеленский заявил, что Украина имеет карты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет "карты". Это он сказал на фоне запроса от США помочь в защите от иранских беспилотников.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Зеленского в интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону.

Читайте также:

Зеленский о запросе от США помочь в противодействии БпЛА

Зеленский отметил, что когда Соединенные Штаты Америки столкнулись с угрозой иранских "Шахедов" — они обратились именно к Украине, а не к Франции или Германии. По его мнению, это свидетельствует, что Украина имеет "карты" — и обеспечив их себе, в частности, благодаря военнослужащим ВСУ.

"Украина имеет "карты" — и это результат работы наших военных, промышленности и специалистов. Хорошее ощущение. Это благодаря нашим солдатам, замечательным людям и многим производствам, которые мы увеличили с начала войны. Теперь у нас высокий уровень", — сказал украинский лидер.

Президент подчеркнул, что Украина имеет "карты", которые ранее не демонстрировала:

"Я думаю, что год назад они у нас тоже были, но мы их не показывали. Теперь все поняли, что они у нас есть. Да, это правда".

Кроме того, Зеленский добавил, что "очень надеется", что текущие события помогут другим странам увидеть и осознать масштаб войны, которую Россия ведет против Украины.

Напомним, что 5 марта стало известно, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов на конкретную поддержку в защите от "Шахедов" в регионе Ближнего Востока. Тогда Зеленский сказал, что Киев предоставит необходимые средства и специалистов.

Впоследствии, 8 марта, стало известно, что первая группа украинцев отправляется на Ближний Восток. Специалисты будут обучать страны Персидского залива сбивать беспилотники.

В понедельник, 9 марта, Зеленский заявил, что Украина направила экспертов по беспилотникам для защиты американских баз в Иордании. Лидер в очередной раз подчеркнул, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока.

Также президент Зеленский заявлял, что Украина предлагала США соглашение Drone Deal со своими технологиями. Оно предусматривает передачу украинских разработок в сфере беспилотников.

Владимир Зеленский США Дональд Трамп Шахед Ближний Восток
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
