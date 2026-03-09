Видео
Главная Новости дня Украинские специалисты по БпЛА отправились защищать базы США

Украинские специалисты по БпЛА отправились защищать базы США

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 07:43
Украинские специалисты по БпЛА отправились защищать базы США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Украинские специалисты по беспилотникам отправились защищать американские базы в Иордании. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью NYT.

Читайте также:

Украинские эксперты по БпЛА будут защищать базы США в Иордании

Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты Америки обратились с просьбой о помощи в четверг, и украинская команда отправилась на следующий день.

"Мы отреагировали немедленно. Я сказал: да, конечно, мы пришлем наших экспертов", — рассказал глава государства.

Кроме того, лидер добавил, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока защищаться от иранских беспилотников, но должна учитывать собственные потребности в войне с Россией.

По словам Зеленского, Украина предлагает обмен: дроны-перехватчики — на системы ПВО и другое вооружение, необходимое для защиты от российских баллистических ракет.

Также Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку стран региона, некоторые из которых имеют тесные контакты с Москвой.

Зеленский отметил, что после начала войны между США, Израилем и Ираном в Украину обращались лидеры нескольких государств Ближнего Востока с просьбой о помощи.

Ранее Зеленский информировал, что Украина получила запрос от Соединенных Штатов Америки, касающийся помощи в противодействии иранским "Шахедам". Тогда глава государства подчеркнул, что Киев обеспечит присутствие украинских специалистов, которые смогут гарантировать необходимую безопасность.

Также во время разговора с наследным принцем Саудовской Аравии президент Зеленский заявил, что готов помочь им в борьбе с дронами. Президент отметил, что Украина годами борется против "Шахедов", и уже все признают, что такого опыта нет ни у одной другой страны мира.

Уже в воскресенье, 8 марта, стало известно, что первая группа украинцев отправляется на Ближний Восток. Специалисты будут обучать страны Персидского залива сбивать беспилотники.

США ВСУ беспилотники Украина война в Украине Йордания
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
