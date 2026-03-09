Українських експертів з БпЛА відправили захищати бази США у Йорданії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна направила експертів з безпілотників для захисту американських баз у Йорданії. Глава держави зазначив, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю NYT.

Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки звернулися з проханням про допомогу у четвер, і українська команда вирушила наступного дня.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів", — розповів глава держави.

Крім того, лідер додав, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу захищатися від іранських безпілотників, але має враховувати власні потреби у війні з Росією.

За словами Зеленського, Україна пропонує обмін: дрони-перехоплювачі — на системи ППО та інше озброєння, необхідне для захисту від російських балістичних ракет.

Також Київ розраховує на дипломатичну підтримку країн регіону, деякі з яких мають тісні контакти з Москвою.

Зеленський зауважив, що після початку війни між США, Ізраїлем та Іраном до України зверталися лідери кількох держав Близького Сходу з проханням про допомогу.

Раніше Зеленський інформував, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів Америки, що стосується допомоги у протидії іранським "Шахедам". Тоді глава держави наголосив, що Київ забезпечить присутність українських спеціалістів, які зможуть гарантувати необхідну безпеку.

Також під час розмови зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії президент Зеленський заявив, що готовий допомогти їм у боротьбі з дронами. Президент зазначив, що Україна роками бореться проти "Шахедів", і вже всі визнають, що такого досвіду немає в жодної іншої країни світу.

Вже у неділю, 8 березня, стало відомо, що перша група українців відправляється на Близький Схід. Фахівці будуть навчати країни Перської затоки збивати безпілотники.