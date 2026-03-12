Зеленський заявив, що Україна має значно менше ракет Patriot, ніж Близький Схід

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від партнерів значно менше ракет до ППО Patriot, ніж було надано Близькому Сходу. Глава держави вважає, що війна на Близькому Сході зменшить можливості отримувати більше ракет.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це президент сказав в інтерв'ю Politico.

За словами Зеленського, хоча США та партнери надають Україні допомогу, однак обсяг ракет РАС-2 і РАС-3 для ППО значно менший, ніж той, який було надано Близькому Сходу. Глава держави наголосив, що обмежена кількість стане для країни викликом.

"За всієї поваги до них, вони не дали нам весь той пакет, який отримав Близький Схід. Наприклад, весь пакет із РАС-3 або РАС2. Ми дуже вдячні партнерам, які передали нам це, або європейцям, які змогли купити у США ракети, але цього недостатньо... Це стане для нас викликом. Зараз у нас не дуже велика кількість ракет, і я думаю, що ця війна (на Близькому Сході — Ред.) вплине на скорочення з числа, а також на зменшення можливостей отримувати більше ракет", — пояснив глава держави.

Продовжуючи відповідати на запитання ведучого, Зеленський зауважив, що питання можливого послаблення санкцій проти російської нафти і газу є великим ризиком. Він підкреслив, що зняття обмежень у критичний момент може підірвати ефективність санкцій і загрожувати як Україні, так і глобальній енергетичній інфраструктурі.

"Я сподіваюся, що вони цього не зроблять. Я маю на увазі американців. Я знаю, що вони про це думають... Це великий ризик для нас і для всієї системи. Тому що якщо ви — агресор, і якщо світ зупиняє вас не силою, а санкціями, і якщо це питання часу, а не питання миру, то виходить, що за чотири роки війни ви можете перебувати під санкціями всі ці чотири роки, а потім один енергетичний критичний момент, як зараз, може фактично відтермінувати всі санкції. Це великий ризик", — пояснив глава держави.

Зеленський підкреслив, що на цьому етапі важливо зберігати санкційний тиск на РФ.

Нагадаємо, 11 березня Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від Німеччини нові ракети. Він уточнив, що йдеться про РАС-3, які використовуються в системах ППО Patriot.

Того самого дня президент сказав, що РФ хоче скористатися війною в Ірані та домогтися послаблення санкцій. Однак це, за його словами, означатиме легалізацію агресії.