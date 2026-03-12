Зеленский заявил, что Украина имеет значительно меньше ракет Patriot, чем Ближний Восток

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине было предоставлено значительно меньше ракет к системам ПВО Patriot, чем Ближнему Востоку. Это у свою очередь, создает вызовы для обороны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом президент сказал в интервью Politico.

По словам Зеленского, хотя США и партнеры предоставляют Украине помощь, однако объем ракет РАС-2 и РАС-3 для ПВО значительно меньше, чем тот, который был предоставлен Ближнему Востоку. Глава государства подчеркнул, что ограниченное количество станет для страны вызовом.

"При всем уважении к ним, они не дали нам весь тот пакет, который получил Ближний Восток. Например, весь пакет с РАС-3 или РАС2. Мы очень благодарны партнерам, которые передали нам это, или европейцам, которые смогли купить у США ракеты, но этого недостаточно... Это станет для нас вызовом. Сейчас у нас не очень большое количество ракет, и я думаю, что эта война (на Ближнем Востоке — Ред.) повлияет на сокращение из числа, а также на уменьшение возможностей получать больше ракет", — пояснил глава государства.

Продолжая отвечать на вопросы ведущего, Зеленский отметил, что вопрос возможного ослабления санкций против российской нефти и газа является большим риском. Он подчеркнул, что снятие ограничений в критический момент может подорвать эффективность санкций и угрожать как Украине, так и глобальной энергетической инфраструктуре.

"Я надеюсь, что они этого не сделают. Я имею в виду американцев. Я знаю, что они об этом думают... Это большой риск для нас и для всей системы. Потому что если вы — агрессор, и если мир останавливает вас не силой, а санкциями, и если это вопрос времени, а не вопрос мира, то получается, что за четыре года войны вы можете находиться под санкциями все эти четыре года, а затем один энергетический критический момент, как сейчас, может фактически отсрочить все санкции. Это большой риск", — пояснил глава государства.

Зеленський подчеркнул, что на данном этапе важно сохранять санкционное давление на РФ.

Напомним, 11 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Германии новые ракеты. Он уточнил, что речь идет о РАС-3, которые используются в системах ПВО Patriot.

В тот же день президент сказал, что РФ хочет воспользоваться войной в Иране и добиться ослабления санкций. Однако это, по его словам, будет означать легализацию агрессии.