Санкции против России — как отмена ограничений повлияет на Украину

Если США отменят санкции против России, это будет сильным ударом для Украины и всего мира. Москва использует деньги от продажи нефти именно на оружие.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 10 марта.

Снятие санкции с России

Зеленский рассказал, что санкции против России — это стратегия всего цивилизованного мира, чтобы Россия финансово страдала, потому что она использует эти деньги именно на оружие. Поэтому, экономически не поддерживать РФ — это правильная стратегия для всех.

"Если снимутся санкции, безусловно, это будет серьезный удар по нам. Это будет удар с точки зрения оружия по всему миру. И это репутационный очень сложный и серьезный удар. Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит так можно делать не только им. В принципе, это такой не очень положительный пример для других", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что РФ проводит диалоги с представителями США относительно возможного снятия ограничений. Однако Украина верит, что Вашингтон не пойдет на такие уступки.

Что говорят в США о снятии санкций с России

Ранее Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. По его словам, такое решение приняли ради снижения цен, которые значительно "подскочили" в последние дни.

Он также отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация. Так, США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть.

В то же время украинская разведка утверждает, что Москва хочет воспользоваться боевыми действиями на Ближнем Востоке. Таким образом РФ стремится выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.