Главная Новости дня Зеленский ответил, как отмена санкций против РФ повлияет на Украину

Зеленский ответил, как отмена санкций против РФ повлияет на Украину

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 18:06
Санкции против России — как отмена ограничений повлияет на Украину
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Если США отменят санкции против России, это будет сильным ударом для Украины и всего мира. Москва использует деньги от продажи нефти именно на оружие. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 10 марта.

Читайте также:

Снятие санкции с России

Зеленский рассказал, что санкции против России — это стратегия всего цивилизованного мира, чтобы Россия финансово страдала, потому что она использует эти деньги именно на оружие. Поэтому, экономически не поддерживать РФ — это правильная стратегия для всех.

"Если снимутся санкции, безусловно, это будет серьезный удар по нам. Это будет удар с точки зрения оружия по всему миру. И это репутационный очень сложный и серьезный удар. Как можно снимать санкции с России, если она агрессор? Значит так можно делать не только им. В принципе, это такой не очень положительный пример для других", — подчеркнул президент.

Также он отметил, что РФ проводит диалоги с представителями США относительно возможного снятия ограничений. Однако Украина верит, что Вашингтон не пойдет на такие уступки.

Что говорят в США о снятии санкций с России

Ранее Дональд Трамп намекнул на отмену санкций в отношении российской нефти. По его словам, такое решение приняли ради снижения цен, которые значительно "подскочили" в последние дни.

Он также отметил, что для отдельных стран ограничения не будут действовать, пока не стабилизируется ситуация. Так, США разрешили Индии в течение 30 дней покупать российскую нефть.

В то же время украинская разведка утверждает, что Москва хочет воспользоваться боевыми действиями на Ближнем Востоке. Таким образом РФ стремится выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы благодаря колебаниям цен на нефть и газ.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
