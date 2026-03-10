Санкції проти РФ — Зеленський висловився про скасування

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Президент Володимир Зеленський заявив, що зняття санкцій з Росії буде серйозним ударом не лише для України, а й для світу. За його словами, РФ — агресор, яка використовує ці гроші на зброю.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив, спілкуючись з журналістами 10 березня.

Зняття санкції з Росії

Зеленський розповів, що санкції проти Росії — це стратегія усього цивилізованого світу, аби Росія фінансово страждала, бо вона використовує ці гроші саме на зброю. Тому, економічно не підтримувати РФ — це правильна стратегію для всіх.

"Якщо знімуться санкції, безумовно, це буде серйозний удар по нас. Це буде удар з точки зору зброї по всьому світу. І це репутаційний дуже складний та серйозний удар. Як можна знімати санкції з Росії, якщо вона агресор? Значить так можна робити не тільки їм. В принципі, це такий не дуже позитивний приклад для інших", — наголосив президент.

Також він зазначив, що РФ проводить діалоги з представниками США щодо можливого зняття обмежень. Однак Україна вірить, що Вашингтон не піде на такі поступки.

Що кажуть у США про зняття санкцій з Росії

Раніше Дональд Трамп натякнув на скасування санкцій щодо російської нафти. За його словами, таке рішення ухвалили заради зниження цін, які значно "підскочили" останніми днями.

Він також зазначив, що для окремих країн обмеження не діятимуть, доки не стабілізується ситуація. Так, США дозволили Індії упродовж 30 днів купувати російську нафту.

Водночас українська розвідка стверджує, що Москва хоче скористатися бойовими діями на Близькому Сході. Таким чином РФ прагне вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.