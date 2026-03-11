Почему нельзя снимать санкции против России — Зеленский ответил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/president.gov.ua

Россияне хотят воспользоваться войной в Иране и добиться ослабления санкций. Однако это будет означать легализацию агрессии.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского об этом цитирует "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о снятии санкций с РФ

Как отметил глава государства, снятие или ослабление санкций, которые ввели против РФ из-за войны в Украине, будут означать лишь легализацию агрессии.

"Если вспомнить, за что Европа, Соединенные Штаты Америки и весь цивилизованный мир вводил санкции против России, санкции вводились против агрессии России. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии", — отметил Зеленский.

Санкции против России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении российской нефти. Это объясняют резким ростом цен, а такой шаг якобы может стабилизировать их.

На ослабление санкций против Москвы недавно намекнул Дональд Трамп. Он отметил, что санкции "против некоторых стран" отменят. По словам Президента США, это будет продолжаться, пока ситуация с ценами не нормализуется.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский обсудил ситуации в Иране с главой ГУР Олегом Иващенко. Он отметил, что Россия рассчитывает на долгую войну на Ближнем Востоке и надеется, что это максимально ослабит давление мира.