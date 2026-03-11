Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский объяснил, почему нельзя снимать санкции с России

Зеленский объяснил, почему нельзя снимать санкции с России

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 18:06
Почему нельзя снимать санкции против России — Зеленский ответил
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook/president.gov.ua

Россияне хотят воспользоваться войной в Иране и добиться ослабления санкций. Однако это будет означать легализацию агрессии.

Заявление Президента Украины Владимира Зеленского об этом цитирует "Укринформ", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о снятии санкций с РФ

Как отметил глава государства, снятие или ослабление санкций, которые ввели против РФ из-за войны в Украине, будут означать лишь легализацию агрессии.

"Если вспомнить, за что Европа, Соединенные Штаты Америки и весь цивилизованный мир вводил санкции против России, санкции вводились против агрессии России. На мой взгляд, если санкции снимаются, это значит, что мы признаем легитимность этой агрессии", — отметил Зеленский.

Санкции против России

Ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении российской нефти. Это объясняют резким ростом цен, а такой шаг якобы может стабилизировать их.

На ослабление санкций против Москвы недавно намекнул Дональд Трамп. Он отметил, что санкции "против некоторых стран" отменят. По словам Президента США, это будет продолжаться, пока ситуация с ценами не нормализуется.

В то же время украинский лидер Владимир Зеленский обсудил ситуации в Иране с главой ГУР Олегом Иващенко. Он отметил, что Россия рассчитывает на долгую войну на Ближнем Востоке и надеется, что это максимально ослабит давление мира.

Владимир Зеленский санкции война в Украине Россия
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации