Україна
Зеленський пояснив, що означатиме зняття санкцій з Росії

Зеленський пояснив, що означатиме зняття санкцій з Росії

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 18:06
Зняття санкція з Росії — Зеленський пояснив, що це означатиме
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook/president.gov.ua

На тлі війни в Ірані Росія хоче скористатися моментом та послабити санкції проти себе. Однак таке рішення країн означатиме лише одне — легалізацію агресії.

Заяву Президента України Володимира Зеленського про це цитує "Укрінформ", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський про зняття санкцій з РФ

Як зауважив глава держави, зняття або послаблення санкцій, які запровадили проти РФ через війну в Україні, лише означатимуть легалізацію агресії.

"Якщо згадати, за що Європа, Сполучені Штати Америки і весь цивілізований світ вводив санкції проти Росії, санкції вводились проти агресії Росії. На мій погляд, якщо санкції знімаються, це значить, що ми визнаємо легітимність цієї агресії", — зауважив Зеленський.

Санкції проти Росії

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом'якшення санкцій щодо російської нафти. Це пояснюють різким зростанням цін, а такий крок нібито може стабілізувати їх.

На послаблення санкцій проти Москви нещодавно натякнув Дональд Трамп. Він зауважив, що санкції "проти деяких країн" скасують. За словами Президента США, це триватиме, поки ситуація з цінами не нормалізується.

Водночас український лідер Володимир Зеленський обговорив ситуації в Ірані з очільником ГУР Олегом Іващенком. Він зауважив, що Росія розраховує на довгу війну на Близькому Сході та сподівається, що це максимально послабить тиск світу.

Володимир Зеленський санкції війна в Україні війна Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
