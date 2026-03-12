Зеленський і Дан уклали угоди про співпрацю України та Румунії

Володимир Зеленський і Нікушор Дан. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів, спрямованих на розширення співпраці між країнами. Домовленості стосуються енергетики, оборонної промисловості та розвитку стратегічного партнерства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресконференцію лідерів у Бухаресті в четвер, 12 березня.

Угоди між Україною та Румунією

Під час зустрічі Зеленський та Дан підписали низку важливих угод. Серед них домовленості про співробітництво в енергетичному секторі, спільну заяву щодо виробництва оборонної продукції та декларацію про стратегічне партнерство.

Крім того, особливу увагу приділено спільному виробництву дронів, що зміцнить обороноздатність обох країн та посилить їхню роль у регіональній безпеці.

Візит Зеленського до Румунії

Президент України прибув до Румунії з робочим візитом 12 березня, де його зустріли з офіційною церемонією.

У Бухаресті Зеленський провів особисту зустріч із президентом Румунії Нікушором Даном, під час якої сторони обговорили посилення енергетичної та оборонної співпраці між країнами. Також стало відомо, що глава держави планує переговори з прем’єр-міністром країни та відвідає центр підготовки пілотів F-16.