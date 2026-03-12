Зеленський прибув до Бухареста — яка мета візиту

Володимир Зеленський та Нікушор Дан. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Румунії Бухаресту в четвер, 12 березня. Під час поїздки глава держави зустрінеться з румунським лідером та обговорить питання безпеки і підтримки України.

Про це повідомив Новини.LIVE речник президента Сергій Никифоров.

Зеленський прибув до Бухаресту

Під час робочого візиту президент вже зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном. Основна увага переговорів буде приділена питанням безпеки, підтримці України у війні проти Росії та подальшій співпраці між Києвом і Бухарестом.

Крім того, в Зеленського запланована зустріч з прем'єр-міністром Румунії Іліє Боложаном.

Також глава держави відвідає центр підготовки пілотів винищувачів F-16, де проходять навчання українські військові.

Попередні заяви Володимира Зеленського

Зеленський прокоментував напружені відносини між Україною та Угорщиною і позицію прем'єра Віктора Орбана. За словами глави держави, угорський політик фактично діє в інтересах Кремля, блокуючи важливі для України рішення.

Президент також заявив, що Україна пропонує США не лише загальні формати співпраці, а конкретні технологічні рішення у сфері ППО та безпілотників. Наразі три українські команди вирушили до країн Близького Сходу, щоб передати партнерам досвід, знання та технічні напрацювання.

Крім того, Зеленський висловив думку, що після відходу Путіна від влади ситуація для України може покращитися. На його переконання, наступний керівник Росії буде змушений більше зосередитися на внутрішніх проблемах країни.