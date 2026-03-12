Зеленський заявив, що після відходу Путіна ситуація для України покращиться

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як глава Кремля Володимир Путін відійде від влади, ситуація для України може покращитися. На його думку, наступний лідер РФ буде більш зосереджений на внутрішніх проблемах Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю Politico.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Зеленський про Росію після Путіна

Під час бесіди ведучий спитав у президента, чи зміниться ситуація для України після Путіна, на що український лідер сказав:

"Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Ця війна - війна Путіна, і все залежить від його волі", — відповів Зеленський.

Також він пояснив, що чинний керівник Кремля за десятки років зосередив усю влади в своїх роках, а швидко знайти когось із такими ж навичками та можливостями буде складно.

"Це на означає, що у когось будуть інші цінності чи точка зору, але я не впевнений, що наступний лідер буде настільки сильний, щоб контролювати", — сказав президент.

Він додав, що в такій ситуації новий лідер Кремля буде змушений звернути увагу на проблеми, які всередині Росії.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що завершення війни на умовах, які вимагає Росія — це дуже великий ризик. Ба більше, це може бути історичною помилкою.

Також кілька днів тому президент сказав, що Путін не погодиться закінчити свою війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. При цьому Зеленський підкреслив, що у Путіна залишилось вже не так багато часу.