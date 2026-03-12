Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, що означатиме для України відхід Путіна від влади в РФ

Зеленський пояснив, що означатиме для України відхід Путіна від влади в РФ

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 05:56
Зеленський заявив, що після відходу Путіна ситуація для України покращиться
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що після того, як глава Кремля Володимир Путін відійде від влади, ситуація для України може покращитися. На його думку, наступний лідер РФ буде більш зосереджений на внутрішніх проблемах Росії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю Politico.

Реклама
Читайте також:

Що сказав Зеленський про Росію після Путіна

Під час бесіди ведучий спитав у президента, чи зміниться ситуація для України після Путіна, на що український лідер сказав:

"Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Ця війна - війна Путіна, і все залежить від його волі", — відповів Зеленський.

Також він пояснив, що чинний керівник Кремля за десятки років зосередив усю влади в своїх роках, а швидко знайти когось із такими ж навичками та можливостями буде складно.

"Це на означає, що у когось будуть інші цінності чи точка зору, але я не впевнений, що наступний лідер буде настільки сильний, щоб контролювати", — сказав президент.

Він додав, що в такій ситуації новий лідер Кремля буде змушений звернути увагу на проблеми, які всередині Росії.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що завершення війни на умовах, які вимагає Росія — це дуже великий ризик. Ба більше, це може бути історичною помилкою.

Також кілька днів тому президент сказав, що Путін не погодиться закінчити свою війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. При цьому Зеленський підкреслив, що у Путіна залишилось вже не так багато часу.

Володимир Зеленський
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації