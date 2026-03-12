Видео
Главная Новости дня После Путина ситуация для Украины может улучшиться, — Зеленский

После Путина ситуация для Украины может улучшиться, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 05:56
Зеленский заявил, что после ухода Путина ситуация для Украины улучшится после ухода Путина
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что после того, как глава Кремля Владимир Путин отойдет от власти, ситуация для Украины может улучшиться. По его мнению, следующий лидер РФ будет более сосредоточен на внутренних проблемах России. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Politico.

Читайте также:

Что сказал Зеленский о России после Путина

Во время беседы ведущий спросил у президента, изменится ли ситуация для Украины после Путина, на что украинский лидер сказал:

"Я знаю, что многие не согласятся со мной, но я думаю, что да. Эта война - война Путина, и все зависит от его воли", — ответил Зеленский.

Также он пояснил, что действующий руководитель Кремля за десятки лет сосредоточил всю власть в своих годах, а быстро найти кого-то с такими же навыками и возможностями будет сложно.

"Это не означает, что у кого-то будут другие ценности или точка зрения, но я не уверен, что следующий лидер будет настолько силен, чтобы контролировать", — сказал президент.

Он добавил, что в такой ситуации новый лидер Кремля будет вынужден обратить внимание на проблемы, которые внутри России.

Напомним, в этом же интервью Зеленский заявил, что завершение войны на условиях, которые требует Россия — это очень большой риск. Более того, это может быть исторической ошибкой.

Также несколько дней назад президент сказал, что Путин не согласится закончить свою войну, если мир не покажет серьезное давление. При этом Зеленский подчеркнул, что у Путина осталось уже не так много времени.

Владимир Зеленский
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
