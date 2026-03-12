Зеленский заявил, что завершение войны на условиях России может быть исторической ошибкой

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что завершение войны на условиях России было бы большим риском или может быть даже исторической ошибкой. При этом он подчеркнул, что находится не в том положении, чтобы искать приемлемый для всех компромисс, поскольку должен защищать конституцию.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом глава государства сказал в интервью Politico.

Что сказал Зеленский об условиях завершения войны в Украине

Во время беседы у президента спросили, есть ли цель, которую он хочет достичь, после чего он смог бы думать о том, чтобы отдать России восток Украины (Донбасс), как того требует Кремля для прекращения боевых действий.

"Я не в том положении, чтобы думать о том, как найти компромисс и что будет приемлемо для всех вокруг меня. Я президент, и я должен защищать конституцию, независимость моей страны и моего народа. Все мои действия базируются на этих принципах. Это для меня очень очевидно", — сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что завершение войны на условиях, которые требует Россия — это большой риск. Более того, это может быть историческая ошибка.

Напомним, что с начала 2026 года Украина, США и РФ провели три раунда переговоров по завершению войны. В начале марта должен был состояться четвертый, но он был перенесен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Планировалось, что возобновление встреч будет уже на этой неделе, но как рассказал Зеленский, по просьбе США переговоры снова отложены.

Также президент недавно заявил, что глава Кремля Владимир Путин не согласится завершить войну, если мир не покажет серьезное давление. В то же время он отметил, что у Путина осталось не так много времени.