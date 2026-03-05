Зеленский сделал заявление о выходе из Донбасса — детали

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Кремля о Донбассе и подчеркнул, что Украине нельзя доверять словам Москвы. Он подчеркнул, что даже при условии контроля над частью территорий, Россия может продолжить агрессию.

"Почему-то в мире некоторые начали считать правдой слова Путина о том, что если Украины не будет на Донбассе, то будет окончание войны. Несмотря на все слова, которые ранее звучали от России, агрессия только увеличилась, и мы просто не можем доверять российской стороне", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что переговоры возможны только при участии сильных посредников, и условия должны быть такими, чтобы не полагаться на обещания России.

"Мы должны понять, что, если Украины не будет на Донбассе, не гарантировано, что Путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот. Факт — что он продолжит. Не факт — что он продолжит сразу", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Москва хочет заставить Украину отступить с контролируемых и хорошо укрепленных территорий.

"Кроме того, почему мы должны выходить со своей земли, которую мы контролируем? Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", — пояснил президент.

Президент сообщил, когда может состояться новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. По его словам, встреча состоится, "когда ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и общий политический контекст позволят это сделать".

Зеленский также отметил, что Россия имеет проблемы с личным составом. Несмотря на это, враг продолжает наращивать дроны и вести наступательные действия.

Президент добавил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с Россией.