Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прокомментировал требования РФ о выходе из Донбасса

Зеленский прокомментировал требования РФ о выходе из Донбасса

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 10:52
Зеленский сделал заявление о выходе из Донбасса — детали
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления Кремля о Донбассе и подчеркнул, что Украине нельзя доверять словам Москвы. Он подчеркнул, что даже при условии контроля над частью территорий, Россия может продолжить агрессию.

Об этом глава государства заявил в интервью Rai Italia, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский отреагировал на требования Кремля

"Почему-то в мире некоторые начали считать правдой слова Путина о том, что если Украины не будет на Донбассе, то будет окончание войны. Несмотря на все слова, которые ранее звучали от России, агрессия только увеличилась, и мы просто не можем доверять российской стороне", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что переговоры возможны только при участии сильных посредников, и условия должны быть такими, чтобы не полагаться на обещания России.

"Мы должны понять, что, если Украины не будет на Донбассе, не гарантировано, что Путин не продолжит войну. Я бы даже сказал наоборот. Факт — что он продолжит. Не факт — что он продолжит сразу", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Москва хочет заставить Украину отступить с контролируемых и хорошо укрепленных территорий.

"Кроме того, почему мы должны выходить со своей земли, которую мы контролируем? Он не смог на поле боя ничего сделать: нет сил. Он хочет, чтобы мы поверили ему и просто вышли с наших территорий, которые хорошо укреплены. Эти укрепления ограничивают возможности российских войск", — пояснил президент.

Предыдущие заявления Зеленского о войне в Украине

Президент сообщил, когда может состояться новый раунд трехсторонних переговоров Украины, США и России. По его словам, встреча состоится, "когда ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и общий политический контекст позволят это сделать".

Зеленский также отметил, что Россия имеет проблемы с личным составом. Несмотря на это, враг продолжает наращивать дроны и вести наступательные действия.

Президент добавил, что из-за боевых действий на Ближнем Востоке у Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для систем противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что США готовы предоставить гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с Россией.

Владимир Зеленский Донбасс переговоры соглашение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации