Зеленський прокоментував заяви Кремля щодо Донбасу — деталі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Кремля про Донбас і наголосив, що Україні не можна довіряти словам Москви. Він підкреслив, що навіть за умови контролю над частиною територій, Росія може продовжити агресію.

Зеленський відреагував на вимоги Кремля

"Чомусь у світі дехто почав вважати правдою слова Путіна про те, що якщо України не буде на Донбасі, то буде закінчення війни. Попри всі слова, які раніше звучали від Росії, агресія тільки збільшилась, і ми просто не можемо довіряти російській стороні", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що переговори можливі лише за участі сильних посередників, і умови мають бути такими, щоб не покладатися на обіцянки Росії.

"Ми повинні зрозуміти, що, якщо України не буде на Донбасі, не гарантовано, що Путін не продовжить війну. Я б навіть сказав навпаки. Факт — що він продовжить. Не факт — що він продовжить одразу", — підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що Москва хоче змусити Україну відступити з контрольованих і добре укріплених територій.

"Окрім того, чому ми повинні виходити зі своєї землі, яку ми контролюємо? Він не зміг на полі бою нічого зробити: нема сил. Він хоче, щоб ми повірили йому і просто вийшли з наших територій, які добре укріплені. Ці укріплення обмежують можливості російських військ", — пояснив президент.

Попередні заяви Зеленського про війну в Україні

Президент повідомив, коли може відбутися новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії. За його словами, зустріч відбудеться, "коли безпекова ситуація на Близькому Сході й загальний політичний контекст дозволять це зробити".

Зеленський також зазначив, що Росія має проблеми з особовим складом. Попри це, ворог продовжує нарощувати дрони та вести наступальні дії.

Президент додав, що через бойові дії на Близькому Сході в України можуть виникнути проблеми з ракетами для систем протиповітряної оборони. Він підкреслив, що США готові надати гарантії безпеки для України лише в контексті угоди з Росією.