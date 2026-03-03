Відео
Україна
Угода з РФ та ракети для ППО — Зеленський зробив важливі заяви

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 13:18
Війна в Україні — Зеленський зробив важливі заяви
Президент України Володимир Зеленський. Фото: EUTERS/Alina Smutko

Через бойові дії на Близькому Сході в України можуть виникнути проблеми з ракети для систем протиповітряної оборони. А США готові підписати гарантії безпеки для нашої країни лише в контексті угоди з Росією. 

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Serra — усі важливі заяви читайти в матеріалі Новини.LIVE

Головні заяви Зеленського

Європа поки не замінить США в допомозі Україні. В Європи є фінансові можливості та промислова база, однак військовий напрям ще не має достатнього розвитку.

• Наразі невідомо, коли в Україні проведуть вибори. Зеленський не знає, чи буде балотуватися вдруге.

• Зеленський назвав країни для нейтральних переговорів з Росією. У переліку Австрія, Ватикан або Туреччина.

• США готові підписати гарантії безпеки для України лише в контексті угоди з росіянами. Відповідний документ із американцями вже існує "на папері", але його ще не підписали через сумніви.

• З початку 2026 року Україна повернула 460 квадратних кілометрів. Країна виробляє технічні ресурси та більше безпілотників, щоб компенсувати нестачу солдатів.

Зазначимо, Зеленський також анонсував обмін полоненими. Він висловив надію, що його вдасться здійснити до трьохсторонньої зустрічі. Наступні переговори заплановані на 5-6 березня.

Крім того, президент заявив про готовність допомогти Близькому Сходу. Київ готовий надати допомогу країнам, якщо вони дадуть сигнал Росії про припинення вогню на місяць або два. 

Володимир Зеленський США переговори ППО війна в Україні гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
