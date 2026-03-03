Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пояснив, коли в Україні проведуть вибори

Зеленський пояснив, коли в Україні проведуть вибори

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 12:06
Зеленський прокоментував можливі терміни проведення виборів в Україні
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський висловився про проведення виборів. За його словами, він поки не знає, коли вони відбудуться.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Corriere Della Sera у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вибори в Україні

Спочатку у мережі ширилася інформація, що Зеленський в інтервʼю нібито сказав про проведення виборів лише після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню.

Однак згодом в Офісі Президента скоригували повідомлення. Там пояснили, що контекст розмови був дещо іншим.

"Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся — подивлюся, чого захочуть українці", — заявив Зеленський.

Вибори в Україні

Очільник правління Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що триває робота над законопроєктом про вибори після війни

А Зеленський наголосив, що для проведення виборів потрібне щонайменше двомісячне припинення вогню з боку РФ.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що цього року навряд чи відбудуться парламентські або президентські вибори.

Володимир Зеленський Офіс президента вибори Україна президент
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації