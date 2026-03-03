Зеленський прокоментував можливі терміни проведення виборів в Україні

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський висловився про проведення виборів. За його словами, він поки не знає, коли вони відбудуться.

Про це глава держави сказав в інтервʼю Corriere Della Sera у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вибори в Україні

Спочатку у мережі ширилася інформація, що Зеленський в інтервʼю нібито сказав про проведення виборів лише після закінчення війни, а не під час тимчасового припинення вогню.

Однак згодом в Офісі Президента скоригували повідомлення. Там пояснили, що контекст розмови був дещо іншим.

"Справжнє питання таке: коли ми зможемо провести вибори? Якщо вони відбудуться після завершення війни, а не під час тимчасового припинення вогню, я зовсім не впевнений, що балотуватимуся — подивлюся, чого захочуть українці", — заявив Зеленський.

Вибори в Україні

Очільник правління Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що триває робота над законопроєктом про вибори після війни.

А Зеленський наголосив, що для проведення виборів потрібне щонайменше двомісячне припинення вогню з боку РФ.

Раніше нардеп Сергій Нагорняк заявив, що цього року навряд чи відбудуться парламентські або президентські вибори.