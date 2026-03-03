Видео
Главная Новости дня Выборы в Украине — Зеленский сказал, когда состоятся

Выборы в Украине — Зеленский сказал, когда состоятся

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 12:06
Когда в Украине состоятся выборы -- ответ Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал тему выборов. Он отметил, что пока не может назвать их точную дату.

Об этом глава государства сказал в интервью Corriere Della Sera во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Выборы в Украине

Сначала в сети распространялась информация, что Зеленский в интервью якобы сказал о проведении выборов только после окончания войны, а не во время временного прекращения огня.

Однако впоследствии в Офисе Президента скорректировали сообщение. Там объяснили, что контекст разговора был несколько иным.

"Настоящий вопрос таков: когда мы сможем провести выборы? Если они состоятся после завершения войны, а не во время временного прекращения огня, я совсем не уверен, что буду баллотироваться — посмотрю, чего захотят украинцы", — заявил Зеленский.

Выборы в Украине

Глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что продолжается работа над законопроектом о выборах после войны.

А Зеленский отметил, что для проведения выборов нужно как минимум двухмесячное прекращение огня со стороны РФ.

Ранее нардеп Сергей Нагорняк заявил, что в этом году вряд ли состоятся парламентские или президентские выборы.

Владимир Зеленский Офис президента выборы Украина президент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
