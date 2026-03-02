Когда будет готов законопроект о послевоенных выборах в Украине — Кошель ответил

Алексей Кошель раскрыл детали о законопроекте послевоенных выборов в Украине. Фото: Суспільне, Facebook/oleksiikoshel. Колаж: Новини.LIVE

Работа над законопроектом по выборам в Украине продолжается. Он уже готов на 2/3, а финальный результат, вероятно, будет в апреле.

Об этом рассказал председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 марта.

Подготовка законопроекта о выборах

Как отметил Кошель, разработка законопроекта затянулась из-за того, что специфика послевоенного общества требует доработки многих моментов. Ожидать окончательный результат стоит уже в следующем месяце.

"В марте окончательно работа не завершится, потому что есть детали, которые дорабатывают. На апрель действительно законопроект может быть в парламенте", — отметил Кошель.

Он отметил, что законотворческий процесс не является сигналом о скорых выборах. Это вынужденный шаг, связанный с тем, что многие люди сменили место жительства, а старые базы данных потеряли всякую актуальность.

"Вопрос голосования украинцев за рубежом остается открытым. Огромное количество деталей вопросов относительно голосования военных, которые нужно доработать", — добавил Кошель.

Выборы в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо для проведения выборов в Украине. По его словам, без прекращения огня минимум на двухмесячный срок, организовать избирательный процесс невозможно.

Также глава государства ответил, будет ли он баллотироваться в президенты снова. По словам Зеленского, все будет зависеть от того, завершится ли война в Украине на момент избрания нового лидера.