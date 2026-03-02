Когда будет готов законопроект о послевоенных выборах в Украине — Кошель ответил

Кошель ответил, когда завершат законопроект о поствоенных выборах
Работа над законопроектом по выборам в Украине продолжается. Он уже готов на 2/3, а финальный результат, вероятно, будет в апреле.
Об этом рассказал председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 марта.
Подготовка законопроекта о выборах
Как отметил Кошель, разработка законопроекта затянулась из-за того, что специфика послевоенного общества требует доработки многих моментов. Ожидать окончательный результат стоит уже в следующем месяце.
"В марте окончательно работа не завершится, потому что есть детали, которые дорабатывают. На апрель действительно законопроект может быть в парламенте", — отметил Кошель.
Он отметил, что законотворческий процесс не является сигналом о скорых выборах. Это вынужденный шаг, связанный с тем, что многие люди сменили место жительства, а старые базы данных потеряли всякую актуальность.
"Вопрос голосования украинцев за рубежом остается открытым. Огромное количество деталей вопросов относительно голосования военных, которые нужно доработать", — добавил Кошель.
Выборы в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо для проведения выборов в Украине. По его словам, без прекращения огня минимум на двухмесячный срок, организовать избирательный процесс невозможно.
Также глава государства ответил, будет ли он баллотироваться в президенты снова. По словам Зеленского, все будет зависеть от того, завершится ли война в Украине на момент избрания нового лидера.
Читайте Новини.LIVE!