Законопроєкт про повоєнні вибори в Україні — Кошель назвав термін готовності

Олексій Кошель розкрив деталі про законопроєкт повоєнних виборів в Україні. Фото: Суспільне, Facebook/oleksiikoshel. Колаж: Новини.LIVE

Наразі над законопроєктом про вибори після війни в Україні триває робота. Він готовий на 2/3. Ймовірно, у квітні можна буде побачити фінальний результат.

Про це розповів голова правління Комітету виборців України Олексій Кошель в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 березня.

Реклама

Читайте також:

Підготовка законопроєкту про вибори

Як зазначив Кошель, розробка законопроєкту затягнулася через те, що специфіка повоєнного суспільства вимагає допрацювання багато моментів. Чекати на остаточний результат варто вже наступного місяця.

"У березні остаточно робота не завершиться, тому що є деталі, які допрацьовують. На квітень дійсно законопроєкт може бути в парламенті", — зазначив Кошель.

Він зауважив, що законотворчий процес не є сигналом щодо швидких виборів. Це вимушений крок, пов'язаний з тим, що багато людей змінили місце проживання, а старі бази даних втратили будь-яку актуальність.

"Питання голосування українців за кордоном залишається відкритим. Величезна кількість деталей питань щодо голосування військових, які потрібно допрацювати", — додав Кошель.

Вибори в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно для проведення виборів в Україні. За його словами, без припинення вогню щонайменше на двомісячний термін, організувати виборчий процес неможливо.

Також глава держави відповів, чи буде він балотуватися у президенти знову. За словами Зеленського, все залежатиме від того, чи завершиться війна в Україні на момент обрання нового лідера.