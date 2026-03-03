Большое интервью Зеленского 3 марта — важные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: EUTERS/Alina Smutko

У Украины могут возникнуть проблемы с ракетами для противовоздушной обороны из-за боевых действий на Ближнем Востоке. В то же время США назвали условие, при котором готовы подписать гарантии безопасности для нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью итальянскому изданию Corriere Della Serra — все важные заявления читайте в материале Новини.LIVE.

Главные заявления Зеленского

• Европа пока не заменит США в помощи Украине. У Европы есть финансовые возможности и промышленная база, однако военное направление еще не имеет достаточного развития.

• Пока неизвестно, когда в Украине проведут выборы. Зеленский не знает, будет ли баллотироваться во второй раз.

• Зеленский назвал страны для нейтральных переговоров с Россией. В перечне Австрия, Ватикан или Турция.

• США готовы подписать гарантии безопасности для Украины только в контексте соглашения с россиянами. Соответствующий документ с американцами уже существует "на бумаге", но его еще не подписали из-за сомнений.

• С начала 2026 года Украина вернула 460 квадратных километров. Страна производит технические ресурсы и больше беспилотников, чтобы компенсировать недостаток солдат.

Отметим, Зеленский также анонсировал обмен пленными. Он выразил надежду, что его удастся осуществить до трехсторонней встречи. Следующие переговоры запланированы на 5-6 марта.

Кроме того, президент заявил о готовности помочь Ближнему Востоку. Киев готов оказать помощь странам, если они дадут сигнал России о прекращении огня на месяц или два.