Зеленский объяснил почему Европа не готова заменить США в плане поддержки

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европе нужен украинский опыт войны, а европейской оборонной промышленности — разрешение США на производство американского вооружения в Украине, и параллельно раскритиковал покупку энергоносителей у России. Также он объяснил, почему Европа пока не готова полностью заменить США.

Зеленский объяснил как Европа может полноценно помогать Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина ведет разговоры с европейскими странами о том, способна ли Европа перекрыть возможный дефицит американской военной поддержки. По его словам, если Соединенные Штаты выведут свои войска, союзникам придется действовать сообща, чтобы Украина могла и дальше защищаться.

Зеленский подчеркнул, что у Европы есть финансовые возможности и промышленная база, однако военное направление, по его оценке, еще не имеет достаточного развития. В то же время, как отметил президент, Европе нужен украинский практический опыт, полученный во время войны.

"Теперь европейской промышленности нужно получить лицензию от США на производство американского оружия в нашей стране. Сегодня европейцы быстрее, чем раньше, но они еще не способны заменить Соединенные Штаты", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также Зеленский отметил, что не имеет желания втягивать европейцев в войну против России на территории Украины. В то же время он описал собственное видение оборонительных рубежей — создать "стены из беспилотников", а также помощь блокировать потенциальные российские атаки в сторону Европы.

Как Зеленский контактирует с Фицо и Орбаном

Также президент высказался о пророссийских силах в Европе, упомянув премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо. Зеленский заявил, что Орбан становится влиятельным тогда, когда "важные политические силы" придают ему вес, а без этого, по его словам, он "малоценен". Президент добавил, что Венгрия является важной страной, но, по его оценке, не имеет военного веса.

"Я не разговариваю с ним, потому что он не хочет, но имею контакты с Робертом Фицо. Я считаю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем восстановить регулярные отношения с Венгрией, также потому, что венгерский народ не является пророссийским, и я много раз говорил, что мы не можем покупать энергоносители у России. Путин немедленно использует новые финансовые поступления, чтобы купить оружие для использования против Украины", — отметил Фицо.

В то же время Владимир Зеленский недавно приглашал Роберта Фицо в Украину.

Также глава государства объяснил, почему Украина до сих пор не подписала гарантии безопасности с США и какое условие ставит Трамп.