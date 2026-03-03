Зеленский объяснил почему Европа не готова заменить США в плане поддержки

Европа не сможет покрыть все нужды Украины вместо США — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Европе нужен украинский опыт войны, а европейской оборонной промышленности — разрешение США на производство американского вооружения в Украине, и параллельно раскритиковал покупку энергоносителей у России. Также он объяснил, почему Европа пока не готова полностью заменить США.
Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя интервью Владимира Зеленского для Corriere Della Sera.
Зеленский объяснил как Европа может полноценно помогать Украине
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина ведет разговоры с европейскими странами о том, способна ли Европа перекрыть возможный дефицит американской военной поддержки. По его словам, если Соединенные Штаты выведут свои войска, союзникам придется действовать сообща, чтобы Украина могла и дальше защищаться.
Зеленский подчеркнул, что у Европы есть финансовые возможности и промышленная база, однако военное направление, по его оценке, еще не имеет достаточного развития. В то же время, как отметил президент, Европе нужен украинский практический опыт, полученный во время войны.
"Теперь европейской промышленности нужно получить лицензию от США на производство американского оружия в нашей стране. Сегодня европейцы быстрее, чем раньше, но они еще не способны заменить Соединенные Штаты", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Также Зеленский отметил, что не имеет желания втягивать европейцев в войну против России на территории Украины. В то же время он описал собственное видение оборонительных рубежей — создать "стены из беспилотников", а также помощь блокировать потенциальные российские атаки в сторону Европы.
Как Зеленский контактирует с Фицо и Орбаном
Также президент высказался о пророссийских силах в Европе, упомянув премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо. Зеленский заявил, что Орбан становится влиятельным тогда, когда "важные политические силы" придают ему вес, а без этого, по его словам, он "малоценен". Президент добавил, что Венгрия является важной страной, но, по его оценке, не имеет военного веса.
"Я не разговариваю с ним, потому что он не хочет, но имею контакты с Робертом Фицо. Я считаю, что Орбан потерпит поражение на выборах, и тогда мы сможем восстановить регулярные отношения с Венгрией, также потому, что венгерский народ не является пророссийским, и я много раз говорил, что мы не можем покупать энергоносители у России. Путин немедленно использует новые финансовые поступления, чтобы купить оружие для использования против Украины", — отметил Фицо.
В то же время Владимир Зеленский недавно приглашал Роберта Фицо в Украину.
Также глава государства объяснил, почему Украина до сих пор не подписала гарантии безопасности с США и какое условие ставит Трамп.
