Україна
Зеленський пояснив, чому Європа поки не замінить США в допомозі

Зеленський пояснив, чому Європа поки не замінить США в допомозі

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 12:33
Чи здатна Європа замінити США для допомоги Україні — думка Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ узгоджує з європейськими партнерами сценарії на випадок скорочення ролі США для постачання допомоги, але визнав, що Європа, попри гроші й промисловість, ще не може повністю замінити американську військову підтримку. Також він відповів, як контактує з лідерами країн ЄС, які мають відверту проросійську позицію.

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи інтерв'ю Володимира Зеленського для Corriere Della Sera.

Зеленський пояснив як Європа може повноцінно допомагати Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна веде розмови з європейськими країнами про те, чи здатна Європа перекрити можливий дефіцит американської військової підтримки. За його словами, якщо Сполучені Штати виведуть свої війська, союзникам доведеться діяти спільно, щоб Україна могла й надалі захищатися.

Зеленський підкреслив, що в Європи є фінансові можливості та промислова база, однак військовий напрям, за його оцінкою, ще не має достатнього розвитку. Водночас, як зазначив президент, Європі потрібен український практичний досвід, здобутий під час війни.

"Тепер європейській промисловості потрібно отримати ліцензію від США на виробництво американської зброї в нашій країні. Сьогодні європейці швидші, ніж раніше, але вони ще не здатні замінити Сполучені Штати", — підкреслив Володимир Зеленський. 

Також Зеленський зазначив, що не має бажання втягувати європейців у війну проти Росії на території України. Водночас він описав власне бачення оборонних рубежів — створити "стіни з безпілотників", а також допомогу блокувати потенційні російські атаки в бік Європи.

Як Зеленський контактує з Фіцо та Орбаном

Також президент висловився про проросійські сили в Європі, згадавши прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та словацького прем'єра Роберта Фіцо. Зеленський заявив, що Орбан стає впливовим тоді, коли "важливі політичні сили" надають йому ваги, а без цього, за його словами, він "малоцінний". Президент додав, що Угорщина є важливою країною, але, за його оцінкою, не має військової ваги.

"Я не розмовляю з ним, бо він не хоче, але маю контакти з Робертом Фіцо. Я вважаю, що Орбан зазнає поразки на виборах, і тоді ми зможемо відновити регулярні відносини з Угорщиною, також тому, що угорський народ не є проросійським, і я багато разів казав, що ми не можемо купувати енергоносії у Росії. Путін негайно використає нові фінансові надходження, щоб купити зброю для використання проти України", — зазначив Фіцо.

Водночас Володимир Зеленський нещодавно запрошував Роберта Фіцо в Україну. 

Також глава держави пояснив, чому Україна досі не підписала гарантії безпеки зі США та яку умову ставить Трамп.

Володимир Зеленський США Європа Віктор Орбан війна в Україні Роберт Фіцо
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
