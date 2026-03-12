Зеленський заявив, що завершення війни на умовах Росії може бути історичною помилкою

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має захищати конституцію, тому він не у тому становищі, щоб знайти прийнятний для всіх компроміс щодо завершення війни. Водночас він вважає, що закінчення війни на умовах Росії було б великим ризиком або навіть історичною помилкою.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це глава держави сказав в інтерв'ю Politico.

Під час бесіди у президента спитали, чи є мета, яку він хоче досягти, після чого він зміг би думати про те, щоб віддати Росії схід України (Донбас), як того вимагає Кремля для припинення бойових дій.

"Я не в тому становищі, щоб думати про те, як знайти компроміс і що буде прийнятно для всіх навколо мене. Я президент, і я маю захищати конституцію, незалежність моєї країни та мого народу. Всі мої дії базуються на цих принципах. Це для мене дуже очевидно", — сказав Зеленський.

Також глава держави наголосив, що завершення війни на умовах, які вимагає Росія — це великий ризик. Ба більше, це може бути історична помилка.

Нагадаємо, що з початку 2026 року Україна, США та РФ провели три раунди переговорів щодо завершення війни. На початку березня мав відбутися четвертий, але він був перенесений через конфлікт на Близькому Сході. Планувалося, що відновлення зустрічей буде вже на цьому тижні, але як розповів Зеленський, за проханням США переговори знову відкладені.

Також президент нещодавно заявив, що глава Кремля Володимир Путін не погодиться завершити війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. Водночас він зазначив, що у Путіна залишилось не так багато часу.