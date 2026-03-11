Ліміт часу для Путіна та гарантії безпеки — інтерв'ю Зеленського Politico

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться завершити війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. Водночас, як наголосив глава держави, у Путіна залишилось не так багато часу.

інтерв'ю Президента Politico

Головні заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв в інтерв'ю. Вони стосувалися як війни в Україні, так і фінансування від партнерів та гарантій безпеки:

"Ми не довіряємо Росії, але я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Сподіваюся, що вони нам допоможуть";

"Звичайно, я думаю, що ми разом з Путіним ненавидимо один одного";

"Наші європейські партнери знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи";

"Орбан стоїть на боці Путіна. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить — не атакує нашу територію";

"Зеленський закликав європейських лідерів розробити план Б для фінансування України, щоб обійти блокування Угорщини";

"Гарантії безпеки вимагатимуть схвалення парламентів та Конгресу США, щоб майбутні адміністрації не могли їх відмовитися".

