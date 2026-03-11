Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

Зеленський заявив, що у Путіна залишилось не так багато часу

Дата публікації: 11 березня 2026 21:30
Ліміт часу для Путіна та гарантії безпеки — інтерв'ю Зеленського Politico
Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не погодиться завершити війну, якщо світ не покаже серйозний тиск. Водночас, як наголосив глава держави, у Путіна залишилось не так багато часу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на інтерв'ю Президента Politico.

Читайте також:

Головні заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський зробив низку заяв в інтерв'ю. Вони стосувалися як війни в Україні, так і фінансування від партнерів та гарантій безпеки:

  • "Ми не довіряємо Росії, але я вірю, що американці справді хочуть завершити цю війну. Сподіваюся, що вони нам допоможуть"; 
  • "Звичайно, я думаю, що ми разом з Путіним ненавидимо один одного";
  • "Наші європейські партнери знають, що ми захищаємо не лише українські цінності, ми захищаємо свободу всієї Європи";
  • "Орбан стоїть на боці Путіна. Він робить те саме, блокуючи все для України. Тільки одного він не робить — не атакує нашу територію";
  • "Зеленський закликав європейських лідерів розробити план Б для фінансування України, щоб обійти блокування Угорщини";
  • "Гарантії безпеки вимагатимуть схвалення парламентів та Конгресу США, щоб майбутні адміністрації не могли їх відмовитися".

Раніше Володимир Зеленський анонсував допомогу, на яку Україна чекає від Німеччини. Вона стосується не тільки оборонної сфери, а й підтримки та відновлення енергетики.

Крім того, глава держави пояснив, чому не можна знімати санкції, які наклали на Росію через війну в Україні. За словами Зеленського, таке рішення означатиме легалізацію агресії.

Також Володимир Зеленський заявив, що на Путіна чекає такий же фінал, як колись на Гітлера. Він висловив переконання у тому, що на всю російську націю чекає трагічний кінець.

Володимир Зеленський володимир путін війна в Україні війна Росія
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
