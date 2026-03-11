Мало времени для Путина и завершения войны — главные заявления Зеленского из интервью Politico

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир без значительного давления со стороны мира. При этом украинский лидер считает, что у Путина осталось не так много времени.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на интервью Президента Politico.

Реклама

Читайте также:

Главные заявления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений в интервью. Они касались как войны в Украине, так и финансирования от партнеров и гарантий безопасности:

"Мы не доверяем России, но я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Надеюсь, что они нам помогут";

"Конечно, я думаю, что мы вместе с Путиным ненавидим друг друга";

"Наши европейские партнеры знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы";

"Орбан стоит на стороне Путина. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает — не атакует нашу территорию";

"Зеленский призвал европейских лидеров разработать план Б для финансирования Украины, чтобы обойти блокировку Венгрии";

"Гарантии безопасности будут требовать одобрения парламентов и Конгресса США, чтобы будущие администрации не могли от них отказаться".

Ранее Владимир Зеленский анонсировал помощь, которую Украина ждет от Германии. Она касается не только оборонной сферы, но и поддержки и восстановления энергетики.

Кроме того, глава государства объяснил, почему нельзя снимать санкции, которые наложили на Россию из-за войны в Украине. По словам Зеленского, такое решение будет означать легализацию агрессии.

Также Владимир Зеленский заявил, что Путина ждет такой же финал, как когда-то Гитлера. Он выразил убеждение в том, что всю российскую нацию ждет трагический конец.