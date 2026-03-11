Мало времени для Путина и завершения войны — главные заявления Зеленского из интервью Politico

Зеленский заявил, что у Путина осталось не так много времени
Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин не пойдет на мир без значительного давления со стороны мира. При этом украинский лидер считает, что у Путина осталось не так много времени.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на интервью Президента Politico.
Главные заявления Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений в интервью. Они касались как войны в Украине, так и финансирования от партнеров и гарантий безопасности:
- "Мы не доверяем России, но я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Надеюсь, что они нам помогут";
- "Конечно, я думаю, что мы вместе с Путиным ненавидим друг друга";
- "Наши европейские партнеры знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы";
- "Орбан стоит на стороне Путина. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает — не атакует нашу территорию";
- "Зеленский призвал европейских лидеров разработать план Б для финансирования Украины, чтобы обойти блокировку Венгрии";
- "Гарантии безопасности будут требовать одобрения парламентов и Конгресса США, чтобы будущие администрации не могли от них отказаться".
Ранее Владимир Зеленский анонсировал помощь, которую Украина ждет от Германии. Она касается не только оборонной сферы, но и поддержки и восстановления энергетики.
Кроме того, глава государства объяснил, почему нельзя снимать санкции, которые наложили на Россию из-за войны в Украине. По словам Зеленского, такое решение будет означать легализацию агрессии.
Также Владимир Зеленский заявил, что Путина ждет такой же финал, как когда-то Гитлера. Он выразил убеждение в том, что всю российскую нацию ждет трагический конец.
