Визит Зеленского в Бухарест 12 марта — украинский лидер встретился с президентом Румынии

Владимир Зеленский и Никушор Дан. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Румынии Бухарест в четверг, 12 марта. Во время поездки глава государства встретится с румынским лидером и обсудит вопросы безопасности и поддержки Украины.

Об этом сообщил Новини.LIVE пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Зеленский прибыл в Бухарест

Во время рабочего визита президент уже встретился с президентом Румынии Никушором Даном. Основное внимание переговоров будет уделено вопросам безопасности, поддержке Украины в войне против России и дальнейшему сотрудничеству между Киевом и Бухарестом.

Кроме того, у Зеленского запланирована встреча с премьер-министром Румынии Илие Боложаном.

Также глава государства посетит центр подготовки пилотов истребителей F-16, где проходят обучение украинские военные.

Предыдущие заявления Владимира Зеленского

Зеленский прокомментировал напряженные отношения между Украиной и Венгрией и позицию премьера Виктора Орбана. По словам главы государства, венгерский политик фактически действует в интересах Кремля, блокируя важные для Украины решения.

Президент также заявил, что Украина предлагает США не только общие форматы сотрудничества, а конкретные технологические решения в сфере ПВО и беспилотников. Сейчас три украинские команды отправились в страны Ближнего Востока, чтобы передать партнерам опыт, знания и технические наработки.

Кроме того, Зеленский выразил мнение, что после ухода Путина от власти ситуация для Украины может улучшиться. По его убеждению, следующий руководитель России будет вынужден больше сосредоточиться на внутренних проблемах страны.