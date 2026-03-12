Відео
Головна Новини дня Зеленський заявив, що в Україні запроваджують День румунської мови

Зеленський заявив, що в Україні запроваджують День румунської мови

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:16
Коли в Україні запровадять День румунської мови — Зеленський назвав дату
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

День румунської мови запроваджують в Україні. Його будуть відзначати щорічно 31 серпня. Такий крок має сприяти розвитку гуманітарної та культурної співпраці між країнами.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву Президента України Володимира Зеленського у четвер, 12 березня.

Читайте також:

Запровадження Дня румунської мови в Україні

Президент зазначив, що вже підписав Указ про встановлення в Україні Дня румунської мови. Нову дату відзначатимуть щороку 31 серпня. Це рішення ухвалили для розвитку гуманітарної та культурної співпраці між Україною і Румунією.

"Одним з рішень для розвитку нашої культурної та гуманітарної співпраці, поваги між нашими народами, я підписав Указ про встановлення Дня румунської мови", — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також додав, що в Румунії вже є День української мови. Його щорічно відзначають 9 листопада.

Візит Зеленського в Румунію

У четвер, 12 березня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Бухареста. Там відбулися переговори з керівництвом Румунії. Крім того, були заплановані й кілька інших візитів та зустрічей.

Під час візиту було підписано низку двосторонніх документів про співпрацю між країнами. Домовленості України та Румунії стосуються енергетики, розвитку стратегічного партнерства та оборонної промисловості.

Крім того, керівництво країн обговорило можливість транспортування американського скрапленого газу через Румунію. Зеленський подякував Бухаресту за організацію транзиту необхідних вантажів.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
