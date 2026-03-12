Україна розглядає транспортування американського газу через Румунію — заява Зеленського

Україна може транспортування газ США через Румунію, — Зеленський
Україна може почати транспортувати американський скраплений газ через Румунію. Наразі сторони обговорюють це питання.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського у Бухаресті в четвер, 12 березня.
Постачання американського газу через Румунію
"Ми говорили про можливості транспортування американського скрапленого газу для України через Румунію. Я також вдячний Румунії за транзит в Україну та з України необхідних вантажів", — зазначив Зеленський.
Він додав, що налагоджена з Румунією логістика підтримує Україну під час війни та створює додаткові економічні можливості як для України з Румунією, так і Молдови.
"Ми працюємо над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні. Це буде вже цього літа", — додав глава держави.
Зеленський наголосив, що окремо обговорили співпрацю у форматі "Одеського трикутника" між Україною, Румунією та Молдовою. Крім того, президенти обговорили формат Бухарестської дев'ятки. Україна отримала запрошення на зустрічі.
Крім того, Зеленський зазначив, що Україна обговорює з Румунією зберігання газу та спільну розробку родовищ.
"І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням знайти можливість допомогти Україні, адже росіяни просто руйнують наші резервуари", — додав глава держави.
Що відомо про візит Зеленського у Румунію
Глава держави прибув з офіційним візитом у Бухарест в четвер, 12 березня. Зеленський зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном. Крім того, відбулися й інші важливі зустрічі.
За результатами зустрічі Україна та Румунія підписали низку важливих угод. Зокрема, країни домовилися про співпрацю в енергетичному секторі. Також сторони домовилися про спільне виробництво оборонної продукції та стратегічне партнерство.
На пресконференції після зустрічі з президентом Даном Зеленський повідомив, що в Україні вводять День румунської мови. Глава держави вже підписав відповідний указ. Відзначати нову дату будуть щорічно 31 серпня.
