Головна Новини дня Україна може транспортування газ США через Румунію, — Зеленський

Україна може транспортування газ США через Румунію, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:26
Україна розглядає транспортування американського газу через Румунію — заява Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна може почати транспортувати американський скраплений газ через Румунію. Наразі сторони обговорюють це питання.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави Володимира Зеленського у Бухаресті в четвер, 12 березня.

Читайте також:

Постачання американського газу через Румунію

"Ми говорили про можливості транспортування американського скрапленого газу для України через Румунію. Я також вдячний Румунії за транзит в Україну та з України необхідних вантажів", — зазначив Зеленський.

Він додав, що налагоджена з Румунією логістика підтримує Україну під час війни та створює додаткові економічні можливості як для України з Румунією, так і Молдови.

"Ми працюємо над відкриттям нових пунктів пропуску на кордоні. Це буде вже цього літа", — додав глава держави.

Зеленський наголосив, що окремо обговорили співпрацю у форматі "Одеського трикутника" між Україною, Румунією та Молдовою. Крім того, президенти обговорили формат Бухарестської дев'ятки. Україна отримала запрошення на зустрічі.

Крім того, Зеленський зазначив, що Україна обговорює з Румунією зберігання газу та спільну розробку родовищ.

"І дизель нам ще потрібен. Я звернувся до президента з проханням знайти можливість допомогти Україні, адже росіяни просто руйнують наші резервуари", — додав глава держави.

Що відомо про візит Зеленського у Румунію

Глава держави прибув з офіційним візитом у Бухарест в четвер, 12 березня. Зеленський зустрівся з президентом Румунії Нікушором Даном. Крім того, відбулися й інші важливі зустрічі.

За результатами зустрічі Україна та Румунія підписали низку важливих угод. Зокрема, країни домовилися про співпрацю в енергетичному секторі. Також сторони домовилися про спільне виробництво оборонної продукції та стратегічне партнерство.

На пресконференції після зустрічі з президентом Даном Зеленський повідомив, що в Україні вводять День румунської мови. Глава держави вже підписав відповідний указ. Відзначати нову дату будуть щорічно 31 серпня.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
