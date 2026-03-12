Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский заявил о возможном транзите газа США через Румынию

Зеленский заявил о возможном транзите газа США через Румынию

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 16:26
Американский газ могут транспортировать в Украину через Румынию, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский сжиженный газ могут транспортировать в Украину через Румынию. Сейчас Киев и Бухарест обсуждают детали.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского, сделанное в Бухаресте в четверг, 12 марта.

Реклама
Читайте также:

Поставки американского газа через Румынию

"Мы говорили о возможности транспортировки американского сжиженного газа для Украины через Румынию. Я также благодарен Румынии за транзит в Украину и из Украины необходимых грузов", — отметил Зеленский.

Он добавил, что налаженная с Румынией логистика поддерживает Украину во время войны и создает дополнительные экономические возможности как для Украины с Румынией, так и Молдовы.

"Мы работаем над открытием новых пунктов пропуска на границе. Это будет уже этим летом", — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что отдельно обсудили сотрудничество в формате "Одесского треугольника" между Украиной, Румынией и Молдовой. Кроме того, президенты обсудили формат Бухарестской девятки. Украина получила приглашение на встречи.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина обсуждает с Румынией хранение газа и совместную разработку месторождений.

"И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой найти возможность помочь Украине, ведь россияне просто разрушают наши резервуары", — добавил глава государства.

Что известно о визите Зеленского в Румынию

Глава государства прибыл с официальным визитом в Бухарест в четверг, 12 марта. Зеленский встретился с президентом Румынии Никушором Даном. Кроме того, состоялись и другие важные встречи.

По результатам встречи Украина и Румыния подписали ряд важных соглашений. В частности, страны договорились о сотрудничестве в энергетическом секторе. Также стороны договорились о совместном производстве оборонной продукции и стратегическом партнерстве.

На пресс-конференции после встречи с президентом Даном Зеленский сообщил, что в Украине вводят День румынского языка. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Отмечать новую дату будут ежегодно 31 августа.

Владимир Зеленский США Румыния газ Америка
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации