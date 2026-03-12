Американский газ могут транспортировать в Украину через Румынию, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Американский сжиженный газ могут транспортировать в Украину через Румынию. Сейчас Киев и Бухарест обсуждают детали.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского, сделанное в Бухаресте в четверг, 12 марта.

Поставки американского газа через Румынию

"Мы говорили о возможности транспортировки американского сжиженного газа для Украины через Румынию. Я также благодарен Румынии за транзит в Украину и из Украины необходимых грузов", — отметил Зеленский.

Он добавил, что налаженная с Румынией логистика поддерживает Украину во время войны и создает дополнительные экономические возможности как для Украины с Румынией, так и Молдовы.

"Мы работаем над открытием новых пунктов пропуска на границе. Это будет уже этим летом", — добавил глава государства.

Зеленский отметил, что отдельно обсудили сотрудничество в формате "Одесского треугольника" между Украиной, Румынией и Молдовой. Кроме того, президенты обсудили формат Бухарестской девятки. Украина получила приглашение на встречи.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина обсуждает с Румынией хранение газа и совместную разработку месторождений.

"И дизель нам еще нужен. Я обратился к президенту с просьбой найти возможность помочь Украине, ведь россияне просто разрушают наши резервуары", — добавил глава государства.

Что известно о визите Зеленского в Румынию

Глава государства прибыл с официальным визитом в Бухарест в четверг, 12 марта. Зеленский встретился с президентом Румынии Никушором Даном. Кроме того, состоялись и другие важные встречи.

По результатам встречи Украина и Румыния подписали ряд важных соглашений. В частности, страны договорились о сотрудничестве в энергетическом секторе. Также стороны договорились о совместном производстве оборонной продукции и стратегическом партнерстве.

На пресс-конференции после встречи с президентом Даном Зеленский сообщил, что в Украине вводят День румынского языка. Глава государства уже подписал соответствующий указ. Отмечать новую дату будут ежегодно 31 августа.