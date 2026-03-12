Зеленський зробив заяву про передачу Україні ракет для Patriot

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна вже отримала частину ракет для систем Patriot за домовленостями формату "Рамштайн", однак постачання ще триває. Водночас український досвід боротьби з дронами-камікадзе стає дедалі більш затребуваним у світі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з лідером Румунії Нікушором Даном в Бухаресті 12 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський прокоментував постачання ракет для Patriot

Президент відмітив, що передача озброєння досі триває, однак розкривати усі деталі президент не став з міркувань безпеки.

Однак, за словами глави держави, навіть великі запаси дорогих ракет можуть швидко закінчитися під час інтенсивних атак. Він навів приклад ситуації на Близькому Сході.

"В України за всі роки війни не було такого пакету ракет. Все разом не було і близько. Я не жаліюся, я про інше. Після цього вони зробили запит до України. Чому? Тому що 800 ракет або 1000 ракет не допоможуть, коли летять сотні "Шахедів"", — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що ракети для систем ППО є дуже дорогими у виробництві.

"Це дороговартісний продукт, адже 3-4 мільйони коштує одна ракета, натомість "Шахед" — 130-150 тисяч. Просто так не можна розрахувати", — зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що навіть країни з великими фінансовими ресурсами можуть зіткнутися з нестачею ракет у разі масованих атак.

"А навіть коли країни Близького Сходу — доволі багаті країни, але однаково недостатньо. 60-65 ракет виробляє найбільший виробник Patriot Америка на місяць. Тому зрозуміло, що ці запаси будуть вичерпані, будь-якої країни. Скільки б ракет цих не було — не вистачить у боротьбі проти іранських "Шахедів". Тим паче, що руські їм точно допомагають. Вже це встановили розвідки світу", — сказав президент.

Він додав, що український досвід боротьби з дронами-камікадзе є унікальним і може бути корисним для інших держав.

"Наш досвід боротьби з "Шахедами" — унікальний, і він точно спрацює", — підсумував Зеленський.

Передача ракет для Patriot Україні

24 лютого під час засідання "Коаліції охочих" він заявив, що за два дні до цього Україна отримала великий пакет ракет для протиповітряної оборони.

Загалом, за чотири роки повномасштабної війни Україна отримала від партнерів приблизно 600 сучасних ракет для систем ППО Patriot. Водночас країни Близького Сходу використали понад 800 таких перехоплювачів лише за перші дні нового конфлікту.

За словами Зеленського, Україна отримала значно менше ракет для протиповітряної оборони, ніж було використано на Близькому Сході. Глава держави також припустив, що війна у цьому регіоні може зменшити можливості для подальших постачань ракет до України.