Зеленский прокомментировал поставку ракет для Patriot в рамках соглашений "Рамштайна"

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина уже получила часть ракет для систем Patriot по договоренностям формата "Рамштайн", однако поставки еще продолжаются. В то же время украинский опыт борьбы с дронами-камикадзе становится все более востребованным в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с лидером Румынии Никушором Даном в Бухаресте 12 марта, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал поставку ракет для Patriot

Президент отметил, что передача вооружения до сих пор продолжается, однако раскрывать все детали президент не стал из соображений безопасности.

Однако, по словам главы государства, даже большие запасы дорогих ракет могут быстро закончиться во время интенсивных атак. Он привел пример ситуации на Ближнем Востоке.

"У Украины за все годы войны не было такого пакета ракет. Все вместе не было и близко. Я не жалуюсь, я о другом. После этого они сделали запрос к Украине. Почему? Потому что 800 ракет или 1000 ракет не помогут, когда летят сотни "Шахедов"", — пояснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ракеты для систем ПВО являются очень дорогими в производстве.

"Это дорогостоящий продукт, ведь 3-4 миллиона стоит одна ракета, зато "Шахед" — 130-150 тысяч. Просто так нельзя рассчитать", — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что даже страны с большими финансовыми ресурсами могут столкнуться с нехваткой ракет в случае массированных атак.

"А даже когда страны Ближнего Востока — довольно богатые страны, но все равно недостаточно. 60-65 ракет производит крупнейший производитель Patriot Америка в месяц. Поэтому понятно, что эти запасы будут исчерпаны, любой страны. Сколько бы ракет этих ни было — не хватит в борьбе против иранских "Шахедов". Тем более, что русские им точно помогают. Уже это установили разведки мира", — сказал президент.

Он добавил, что украинский опыт борьбы с дронами-камикадзе является уникальным и может быть полезным для других государств.

"Наш опыт борьбы с "Шахедами" — уникальный, и он точно сработает", — подытожил Зеленский.

Передача ракет для Patriot Украине

24 февраля во время заседания "Коалиции желающих" он заявил, что за два дня до этого Украина получила большой пакет ракет для противовоздушной обороны.

В общем, за четыре года полномасштабной войны Украина получила от партнеров примерно 600 современных ракет для систем ПВО Patriot. В то же время страны Ближнего Востока использовали более 800 таких перехватчиков только за первые дни нового конфликта.

По словам Зеленского, Украина получила значительно меньше ракет для противовоздушной обороны, чем было использовано на Ближнем Востоке. Глава государства также предположил, что война в этом регионе может уменьшить возможности для дальнейших поставок ракет в Украину.