Между Украиной и Румынией построят две линии электропередач — Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский и Никушор Дан. Фото: Reuters

Украина и Румыния договорились о строительстве новых линий электропередачи между странами. Они должны усилить энергетическую безопасность и обеспечить возможность оперативной помощи Украине во время аварийных ситуаций.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте, передает Новини.LIVE.

Украина и Румыния договорились об энергетическом сотрудничестве

По словам главы государства, стороны договорились о строительстве двух интерконнекторов — линий электропередачи, которые позволят передавать электроэнергию между странами.

Зеленский пояснил, что новая инфраструктура позволит значительно увеличить объемы электроэнергии, которые Украина сможет получать в случае аварийных нужд. Это особенно важно на фоне постоянных атак России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Также Зеленский отметил, что первый энергетический интерконнектор планируют завершить уже до конца года.

По его словам, по второму, большему интерконнектору сейчас продолжаются расчеты сроков строительства. В то же время стороны стремятся максимально ускорить реализацию этого проекта.

Соглашения между Украиной и Румынией

Во время встречи в Бухаресте Зеленский и Дан подписали ряд двусторонних документов, которые должны усилить сотрудничество между государствами. Договоренности охватывают сферы энергетики, оборонной промышленности и развитие стратегического партнерства между странами.

Кроме того, стороны обсуждают возможность транспортировки в Украину американского сжиженного газа через территорию Румынии. Сейчас этот вопрос находится на этапе переговоров.