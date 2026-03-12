Відео
Між Україною та Румунією побудують нові лінії електропередач

Між Україною та Румунією побудують нові лінії електропередач

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 16:11
Україна та Румунія побудують дві лінії електропередач — заява Зеленського
Володимир Зеленський і Нікушор Дан. Фото: Reuters

Україна та Румунія домовилися про будівництво нових ліній електропередачі між країнами. Вони мають посилити енергетичну безпеку та забезпечити можливість оперативної допомоги Україні під час аварійних ситуацій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна та Румунія домовилися про енергетичну співпрацю

За словами глави держави, сторони домовилися про будівництво двох інтерконекторів — ліній електропередачі, які дозволять передавати електроенергію між країнами.

Зеленський пояснив, що нова інфраструктура дозволить значно збільшити обсяги електроенергії, які Україна зможе отримувати у разі аварійних потреб. Це особливо важливо на тлі постійних атак Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Також Зеленський зазначив, що перший енергетичний інтерконектор планують завершити вже до кінця року.

За його словами, щодо другого, більшого інтерконектора наразі тривають розрахунки термінів будівництва. Водночас сторони прагнуть максимально пришвидшити реалізацію цього проєкту.

Угоди між Україною та Румінією

Під час зустрічі у Бухаресті Зеленський та Дан підписали низку двосторонніх документів, які мають посилити співпрацю між державами. Домовленості охоплюють сфери енергетики, оборонної промисловості та розвиток стратегічного партнерства між країнами.

Крім того, сторони обговорюють можливість транспортування до України американського скрапленого газу через територію Румунії. Наразі це питання перебуває на етапі переговорів.

електроенергія Україна будівництво Румунія електромережі
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
