Зеленський відповів, скільки країн попросили в України допомогу у протидії "шахедам"

Володимир Зеленський.

Більше десяти країн звернулися до України за підтримкою та досвідом у протидії дронам-камікадзе типу "Шахед". Українська армія накопичила унікальний досвід завдяки масованим атакам під час війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі 13 березня, передає Новини.LIVE.

Україна готова ділитися досвідом з партнерами

За його словами, українські військові мають найбільший у світі практичний досвід боротьби з такими безпілотниками.

"Зараз ми в Україні маємо найбільшу в світі експертизу в протидії Шахедам через цю війну, безумовно через ці масовані атаки... Не достатньо просто отримати десь перехоплювачі, треба, щоб був досвід їхнього застосування. Такий досвід є у наших воїнів, має бути відповідна системна робота з радарами, з усією системою протиповітряної оборони", — сказав Зеленський.

Залученість України у ситуації на Близькому Сході

Україна вже направила три експертні групи на Близький Схід, щоб допомогти партнерам у сфері протиповітряної оборони та боротьби з дронами. За потреби Київ готовий відправити додаткових спеціалістів, і наразі співпраця українських фахівців отримує високу оцінку.

Раніше Зеленський підкреслив, що Україна пропонує США та іншим партнерам не абстрактне партнерство, а готові рішення, перевірені війною.

Крім того, Київ обговорює обмін допомогою на отримання дефіцитних ракет для систем ППО, зокрема Patriot, що є критично важливими для захисту українського неба.