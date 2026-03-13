Зеленский сказал, сколько стран заинтересованы в помощи Украины с "шахедами"

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Более десяти стран обратились к Украине за поддержкой и опытом в противодействии дронам-камикадзе типа "Шахед". Украинская армия накопила уникальный опыт благодаря массированным атакам во время войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 13 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Украина готова делиться опытом с партнерами

По его словам, украинские военные имеют самый большой в мире практический опыт борьбы с такими беспилотниками.

"Сейчас мы в Украине имеем самую большую в мире экспертизу в противодействии Шахедам из-за этой войны, безусловно из-за этих массированных атак... Недостаточно просто получить где-то перехватчики, надо, чтобы был опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов, должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Вовлеченность Украины в ситуацию на Ближнем Востоке

Украина уже направила три экспертные группы на Ближний Восток, чтобы помочь партнерам в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами. При необходимости Киев готов отправить дополнительных специалистов, и сейчас сотрудничество украинских специалистов получает высокую оценку.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает США и другим партнерам не абстрактное партнерство, а готовые решения, проверенные войной.

Кроме того, Киев обсуждает обмен помощью на получение дефицитных ракет для систем ПВО, в частности Patriot, которые являются критически важными для защиты украинского неба.