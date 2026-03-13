Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Более 10 стран обратились к Украине за поддержкой, — Зеленский

Более 10 стран обратились к Украине за поддержкой, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 14:59
Зеленский сказал, сколько стран заинтересованы в помощи Украины с "шахедами"
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Более десяти стран обратились к Украине за поддержкой и опытом в противодействии дронам-камикадзе типа "Шахед". Украинская армия накопила уникальный опыт благодаря массированным атакам во время войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 13 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
По его словам, украинские военные имеют самый большой в мире практический опыт борьбы с такими беспилотниками.

"Сейчас мы в Украине имеем самую большую в мире экспертизу в противодействии Шахедам из-за этой войны, безусловно из-за этих массированных атак... Недостаточно просто получить где-то перехватчики, надо, чтобы был опыт их применения. Такой опыт есть у наших воинов, должна быть соответствующая системная работа с радарами, со всей системой противовоздушной обороны", — сказал Зеленский.

Вовлеченность Украины в ситуацию на Ближнем Востоке

Украина уже направила три экспертные группы на Ближний Восток, чтобы помочь партнерам в сфере противовоздушной обороны и борьбы с дронами. При необходимости Киев готов отправить дополнительных специалистов, и сейчас сотрудничество украинских специалистов получает высокую оценку.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает США и другим партнерам не абстрактное партнерство, а готовые решения, проверенные войной.

Кроме того, Киев обсуждает обмен помощью на получение дефицитных ракет для систем ПВО, в частности Patriot, которые являются критически важными для защиты украинского неба.

Иран Украина помощь Шахед Ближний Восток
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации