Україна відправила фахівців на Близький Схід — Зеленський відповів, хто ввійшов у склад груп

Україна відправила на Близький Схід фахівців, аби допомогти збивати іранські дрони. У регіон вирушили три групи, до складу яких входять експерти, військові та інженери.

Про це Володимир Зеленський заявив 11 березня під час спілкування з медіа перед зустріччю з Президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, передає Новини.LIVE.

Фахівці з України працюють на Близькому Сході

Україна вже відправила на Близький Схід три групи. Йдеться про експертів, військових та інженерів.

"Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють", — зазначив Зеленський.

Він також додав, що в Об'єднані Арабські Емірати прибув секретар РНБО Рустем Умєров. Відбудеться зустріч з представниками ОАЕ, на якій обговорять напрями співпраці.

"Він також буде в кількох інших країнах, включаючи Саудівську Аравію", — повідомив глава держави.

Що натомість отримає Україна

Як заявляв Президент Володимир Зеленський, Україна в обмін на допомогу Близькому Сходу дещо отримає. Зокрема, Київ розраховує на дефіцитні ракети для систем ППО, зокрема Patriot.

Раніше глава держави повідомляв, що Україна отримала запит від Сполучених Штатів Америки. Він стосувався допомоги з протидією іранським шахедам на Близькому Сході. Тоді Київ пообіцяв надати необхідні засоби та фахівців.

Водночас Президент України також поспілкувався щодо ситуації на Близькому Сході із спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом. Сторони обговорили поглиблення співпраці.